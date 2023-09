Un gigante di rugby costretto a lasciare i Mondiali, lo ha morso un ragno: “È una cosa strana” Il giocatore della Namibia Johan Retief è stato costretto a ritirarsi dai Mondiali di rugby a causa del morso di un ragno.

A cura di Paolo Fiorenza

Difficile immaginare che un insetto di pochi centimetri possa mettere KO un gigante di un metro e 95, pesante 112 kg. Ed invece il povero Johan Retief è stato morso da un ragno con effetti così dannosi da estromettere il giocatore della Namibia dai Mondiali di rugby in corso di svolgimento in Francia. Il 27enne non giocherà oggi l'ultima partita del girone eliminatorio che vedrà la nazionale africana fronteggiare l'Uruguay, in uno scontro tra due squadre già eliminate, essendo entrambe a zero punti dopo aver perso tutte le gare precedenti.

Retief era stato schierato titolare nei primi due match giocati dalla Namibia, contro Italia e Nuova Zelanda. Il rugbista era invece stranamente assente dalla squadra nella pesante sconfitta contro la Francia della scorsa settimana, così come non sarà in campo oggi contro l'Uruguay al Groupama Stadium di Lione. La sua assenza non era stata giustificata, finché ‘L'Equipe' non ha pubblicato la notizia dell'attacco del ragno all'interno dell'hotel della squadra, ad Aix-les-Bains.

Johan Retief impegnato nel match che la Namibia ha perso contro la Francia

Un morso le cui conseguenze sono state dunque ben più gravi di quanto si poteva pensare inizialmente, costringendo il possente giocatore a ritirarsi dalla Coppa del Mondo: è stata infatti sviluppata un'infezione contro la quale non c'è stato nulla da fare. L'allenatore della Namibia Allister Coetzee non ha confermato il morso, ma ha fatto riferimento all'assenza del giocatore in maniera alquanto sibillina: "La cosa di Johan Retief è piuttosto strana. Ha sviluppato un ascesso vicino alla zona del torace, il che significa che la ferita era aperta".

Anche l'allenatore dei difensori Chrysander Botha si è rammaricato dell'incidente occorso a Retief: "Sono quelle cose non si possono prevedere. Quello che è successo con Johan è davvero una sfortuna e ci mancherà perché è un giocatore con molta classe e può giocare da quattro o da sette. Ma questo apre opportunità anche per altri giocatori".

Oltre a Retief, la Namibia sarà priva anche del suo capitano, Johan Deysel, sanzionato con sei partite di squalifica dopo il cartellino rosso per il colpo che ha messo KO il francese Antoine Dupont, che ha riportato la frattura dello zigomo.