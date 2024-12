video suggerito

Un bambino di 10 anni è diventato milionario dopo aver afferrato una palla da baseball allo stadio La palla raccolta dal piccolo Zachary è stata venduta all'asta di cimeli sportivi per oltre un milione e mezzo: il piccolo tifoso di dieci anni ha reso milionaria la sua famiglia.

A cura di Ada Cotugno

Una semplice pallina da baseball ha cambiato la vita della famiglia Ruderman, protagonista di una storia pazzesca che arriva dagli Stati Uniti: sono diventati milionari grazie al figlio di dieci anni, Zachary Ruderman, che ha raccolto quasi per miracolo la palla del fuoricampo di Freeman alle World Series. Un cimelio preziosissimo che gli è caduto dritto tra le braccia e che ha permesso alla sua famiglia di guadagnare oltre un milione e mezzo di euro.

E pensare che è cominciato tutto con una sorpresa al bambino che era convinto di andare dal dentista. The Athletic ha ripercorso insieme al padre il pomeriggio folle, culminato poi con l'asta che si è tenuta ieri e che gli ha permesso di racimolare un patrimonio per un semplice atto di pura fortuna.

La palla presa dal piccolo Zachary vale oltre un milione

Non si sarebbe mai aspettato un risvolto del genere perché già essere allo stadio era la più grande delle gioie. I genitori hanno voluto sorprendere il piccolo di 10 anni regalandogli i biglietti per la partita tra Los Angeles Dodgers e New York Yankees, vinta dalla squadra californiana per 7-6. Un evento imperdibile per un appassionato come lui che la mattina era andato a scuola indossando la maglia del suo giocatore preferito, senza sapere che poi si sarebbe proprio ritrovato allo stadio. Il piccolo Zachary era al massimo dell'euforia quando si è seduto al suo posto sugli spalti e non sapeva che la giornata stava per regalargli una svolta inaspettata.

Freddie Freeman, il suo idolo indiscusso, ha schiacciato per un grande slam che ha regalato la vittoria ai Dogers e proprio quella pallina è finita tra le mani del bambino che l'ha afferrata senza esitazione. Il cimelio è stato messo all'asta ed è stato incredibilmente venduto alla cifra di oltre un milione e mezzo di euro: sabato sera da SCP Auctions la pallina è stata venduta per una somma record che andrà dritta nelle casse della famiglia Ruderman.

Una svolta clamorosa, soprattutto perché a far diventare ricchi i due coniugi è stato proprio il figlio di dieci anni. A The Athletic ha raccontato che è successo tutto all'improvviso: "Tutti erano in piedi, nessuno era nemmeno seduto. Ero in piedi sul sedile della tribuna, così potevo vedere. Un secondo o due dopo il colpo della mazza, ho capito che stava venendo direttamente verso di noi. Sinceramente è stata una reazione, un istinto." Ed è stato proprio quella frazione di secondo a rendere ricchissimi i suoi genitori.