UFC Fight Night, dove vederlo stasera in TV e streaming: orario in Italia, card e programma dell’evento Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre, a partire dalle ore 02:00 italiane, Jailton Almeida e Derrick Lewis combatteranno nell’evento principale dell’UFC Fight Night in programma nella Ibirapuera Arena di San Paolo (Brasile). Le sfide trasmesse in esclusiva su Dazn.

Il combattimento tra Jailton Almeida e Derrick Lewis è l'evento principale della UFC Fight Night in programma nella Ibirapuera Arena di San Paolo (in Brasile) e che in Italia andrà in onda (solo per abbonati) su Dazn a partire dalle ore 02:00 della notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre. Un match che vedrà l'uno di fronte due dei più forti pesi massimi della categoria nella card che contrappone fighter brasiliani a quelli di altri Paesi.

L'incontro tra Almeida e Lewis è considerato l'evento principale, entrambi figurano nella top 10 della classifica. L'ultima volta che il brasiliano ha duellato nell'ottagono risale a maggio scorso quando vinse contro Jairzinho Rozenstruik per strangolamento al primo turno. L'avversario americano, invece, a luglio ebbe la meglio contro un altro sudamericano (Marcos Rogério de Lima) grazie a una serie di colpi devastante che gli consegnò il trionfo dopo soli 33 secondi.

Lewis (nella foto in basso) si presenta alla sfida con un altro dato che ne traccia il coefficiente di difficoltà: detiene il record per il maggior numero di successi a eliminazione diretta (14) e ha un soprannome ("The Black Beast") legato alla stazza e alla sua interpretazione della lotta sul ring. Oltre al combattimento tra Almeida e Lewis, lo spettacolo dell'evento prevede anche altre sfide interessanti suddivise tra card principale e preliminari ecco l'elenco completo dei combattimenti di sabato.

Dove vedere UFC Fight Night in diretta TV e streaming: l’orario italiano

I match in calendario della UFC Fight Niht saranno trasmessi in diretta tv e in streaming in chiaro solo su Dazn per gli abbonati alla piattaforma. Per gli appassionati l'appuntamento è a partire dalle ore 02:00 nella notte italiana mentre, a seguire, l'orario degli altri eventi dipenderà dalla durata e dalla sequenza dei combattimenti precedenti.

Jailton Almeida contro Derrick Lewis e la card di UFC Fight Night

Il duello tra Jailton Almeida e Derrick Lewis è l'evento più importante nella programmazione della card principale dei combattimenti dell'UFC Fight Night: in lizza altri co-main event a partire da Gabriel Bonfim contro Nicolas Dalby (pesi welter) fino a Ismael Bonfim contro Vinc Pichel (pesi leggeri)

Card principale

Jailton Almeida vs Derrick Lewis (pesi massimi)

Gabriel Bonfim vs Nicolas Dalby (pesi welter)

Rodrigo Nascimento vs Dontale Mayes (pesi massimi)

Caio Borralho vs Abus Magovmedov (pesi medi)

Rodolfo Vieira vs Armen Petrosyan (pesi medi)

Ismael Bonfim vs Vinc Pichel (pesi leggeri).

Preliminari

Elfi Brenner vs Esteban Ribovics (pesi leggeri)

Victor Hugo contro Daniel Marcos (peso gallo)

Elizeu Zaleski dos Dantos vs. Rinat Fakhretdinov (pesi welter)

Vitor Petrino vs Modestas Bukauskas (pesi massimi leggeri)

Angela Hill vs Denise Gomes (pesi paglia donne)

Lucas Alexander vs David Onama (peso piuma)

Eduarda Moura vs Montserrat Ruiz (peso paglia donne)

Kaue Fernandes vs Marc Diakiese (pesi leggeri).