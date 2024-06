Europei di atletica oggi in TV, programma e italiani in gara: subito in gara l’olimpionica Palmisano

video suggerito

A Roma iniziano oggi gli Europei di Atletica di Leggera. Dal 7 al 12 giugno l'Italia proverà a essere protagonista forte della presenza di molti degli atleti più attesi anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma a luglio. In gara, infatti, ci saranno le medaglie di Tokyo 2020 Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Antonella Palmisano (20 km di marcia), Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta (4×100).

Nella prima giornata di gare, oltre alla marciatrice Palmisano – oro ai Giochi in Giappone – i riflettori sono puntati anche su Daisy Osakue nel lancio del disco e Mattia Furlani nel salto in lungo maschile.

Gli Europei di Atletica Leggera saranno visibili in diretta tv e in chiaro, senza alcun costo aggiuntivo, sui canali della Rai. Diretta tv anche su Sky (ma solo per abbonati), Dazn ed Eurosport. Trasmissione in streaming gratuita su Rai Play, solo per clienti registrati su Sky Go e NOW.

Il programma di oggi agli Europei di atletica e gli italiani in gara: gli orari

La prima giornata di gare degli Europei di Atletica Leggera 2024 (e così anche per quelle successive) si articola su una doppia sessione: si apre alle 9:35 con la qualificazioni nel lancio del disco maschile. A seguire, e fino alle 22:40 con la finale dei 5000 metri femminili, ci saranno tutte le altre discipline.

Riflettori puntati nella 20km di marcia su Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti. Mattia Furlani, Leonardo Fabbri, Zane Weir, Catalin Tecuceanu sono gli altri italiani da seguire con interesse e tutto d'un fiato fino alle prove clou (finali) della 4×400 mista e dei 5000 metri femminili con Nadia Battocletti, Federica Del Buono e Micol Majori.

Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via:

Sessione mattutina

9:35 – Qualificazione Lancio del disco maschile (Gruppo A): Alessio Mannucci

9:40 – Eptathlon femminile 100 ostacoli: Sveva Gerevini

10:10 – Batterie 100 ostacoli femminili: Veronica Besana, Giada Carmassi, ElenaCarraro

10:40 – Batterie 110 ostacoli maschili: Hassane Fofana, Nicolò Giacalone

10:55 – Qualificazione Lancio del disco maschile (Gruppo B): eventuale Alessio Mannucci

11:10 – Qualificazione Salto triplo femminile: Dariya Derkach

11:35 – Eptathlon femminile Salto in alto: Sveva Gerevini

11.45 – Batterie 1500 femminili: Ludovica Cavalli, Sintayehu Vissa, Marta Zenoni

12:15 – Qualificazione Lancio del disco femminile (Gruppo A): Emily Conte, Daisy Osakue, Stefania Strumillo

12:20 – Batterie 800 metri maschili: Simone Barontini, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12:55 – Qualificazione Salto in lungo maschile: Mattia Furlani, Kareem Mersal, Filippo Randazzo

13:05 – Batterie 3000 siepi femminili: Eleonora Curtabbi

13:35 – Qualificazione Lancio del disco femminile (Gruppo B): eventuali Emily Conte, Daisy Osakue, Stefania Strumillo.

Sessione serale

18:35 – Marcia 20km femminile: Eleonora Giorgi, Antonella Palisano, Valentina Trapletti

18:40 – Eptathlon femminile Lancio del peso: Sveva Gerevini



19:55 – Qualificazione Lancio del peso maschile: Lorenzo Del Gatto, Leonardo Fabbri, Zane Weir

20:30 – Qualificazione Salto in alto femminile: Elena Vallortigara, Aurora Vicini

21:00 – Finale Lancio del disco maschile: eventuale Alessio Mannucci

21:10 – Batterie 100 metri maschili: Matteo Melluzzo, Roberto Rigali

21:45 – Eptathlon femminile 200 metri: Sveva Gerevini

22:20 – Finale 4×400 mista: Italia

22:40 – Finale 5000 metri femminili: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori.

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming

La diretta tv degli Europei di Atletica Leggera sarà trasmessa in chiaro per tutti sui canali della Rai (Rai 2 e Rai Sport HD). Andrà in onda anche su Sky, Dazn ed Eurosport ma solo per abbonati. Diretta streaming su Rai Play (senza alcun costo aggiuntivo) e solo per abbonati su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.