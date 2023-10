Tyson Fury vs Francis Ngannou dove vederla in diretta TV e live streaming: l’orario del match di boxe Tyson Fury e Francis Ngannou si sfidano stasera in Arabia Saudita. In palio per il campione dei pesi massimi di boxe e una delle stelle MMA c’è il titolo di uomo più cattivo al mondo.

A cura di Alessio Morra

Il campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury, uno dei più grandi di sempre della boxe, sabato 28 ottobre sfiderà a Riad in Arabia Saudita Francis Ngannou, in un incontro destinato a passare alla storia. Perché Ngannou non è un pugile, ma è un mito vero dell'MMA (le arti marziali miste). La borsa per entrambi è stata altissima e in palio c'è il titolo di uomo più cattivo del pianeta.

Le polemiche per questo incontro non sono mancate. Sono volate anche parole grosse per definire il combattimento dell'anno tra Fury e Ngannou. Il campione del mondo dei pesi massimi WBC contro la stella della PFL in una sfida tra stelle assoluto degli sport di combattimento. A Riad saliranno sul ring l'inglese Tyson Fury, che non ha mai perso in carriera, e il camerunese dal passaporto francese Ngannou, che nonostante non sia un pugile professionista non arriverà certo impreparato, avendo effettuato anche un camp con Mike Tyson. Per scoprirà chi sarà il "Baddest Man on the Planet" bisognerà collegarsi a DAZN sabato 28 ottobre.

L'emittente che trasmette tutte le partite della Serie A di calcio è nata con la boxe ed ha l'esclusiva degli incontri principali. Così sarà pure per Fury-Ngannou, che sul ring saliranno quando in Italia saranno le 23:40, al termine di una lunga serata di incontri.

Dove vedere Fury-Ngannou in diretta TV e streaming: l’orario italiano

Sarà DAZN a trasmettere la sfida tra Tyson Fury e Francis Ngannou. La Main Card inizierà alle ore 19 e prevede sei incontri prima di Fury-Ngannou. Quello che è certo è che l'incontro più atteso non inizierà prima delle ore 23:40 e sarà trasmesso in esclusiva in TV e streaming su DAZN. Ma l'orario potrebbe slittare se si protrarranno gli incontri precedenti.

Tyson Fury – Frances Ngannou e la Main Card

Per seguire l'evento servirà la main card di DAZN. Chi la attiverà potrà seguire l'evento, con i soliti dispositivi in TV o in streaming. Prima si disputeranno sei incontri di Pesi massimi: Fabio Wardley vs David Adeleye; Joseph Parker vs Simon Kean. Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright; Moses Itauma vs Istvan Bernath; Carlos Takam vs Martin Bakole; oltre a Jack McGann vs Alcibiade Duran Galvan per i Supermassimi.