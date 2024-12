video suggerito

Tragedia nel cricket, giocatore crolla in campo e muore: gli altri pensavano avesse un crampo Vijay Patel, 32enne giocatore di cricket indiano, è morto dopo essere crollato in campo durante il torneo di Natale il 25 dicembre: trasportato disperatamente in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararlo morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

A distanza di pochi giorni da una tragedia simile, arriva la notizia di un altro giocatore di cricket morto in campo per arresto cardiaco. È accaduto ancora in India, il giorno di Natale. Vijay Patel era impegnato in un incontro di cricket – sport popolarissimo presso quelle latitudini – in un campo di Jalna, nel Maharashtra, regione dell'India centro-occidentale la cui capitale è Mumbai. Poco dopo aver scambiato due parole con un compagno di squadra, Patel si è incamminato per prendere posizione quando ha accusato il malore fatale.

Un giocatore di cricket indiano muore in campo a 32 anni

Prima si è chinato sulle ginocchia, poi è crollato al suolo. Solo in quel momento tutti gli altri presenti sono corsi da lui, capendo la gravità di quello che stava accadendo. A quel punto il ‘Christmas Trophy' che si stava disputando il 25 dicembre a Jalna ha cambiato scenario in maniera drammatica: i tentativi disperati di salvare Patel tramite rianimazione cardiopolmonare sono falliti e il 32enne giocatore indiano è stato dichiarato morto in un ospedale vicino dove era stato immediatamente trasportato.

L'organizzatore del torneo: "Pensavamo avesse un crampo alla gamba"

"All'inizio abbiamo pensato che avesse un crampo alla gamba – ha raccontato l'organizzatore del torneo, Bhola Kamble – ma dopo un'osservazione più attenta quando era sdraiato a terra, abbiamo capito che era in grave difficoltà. È apparso evidente che aveva un problema al petto. A quel punto lo abbiamo trasportato più rapidamente possibile all'ospedale più vicino, ma i medici lo hanno dichiarato morto".

Vijay Patel era arrivato a Jalna durante le vacanze di Natale e stava partecipando a un torneo di cricket organizzato da appassionati locali di questo sport. Si stava giocando in tarda mattinata, quasi ad ora di pranzo, e la temperatura aveva superato i 30 gradi. Niente lasciava presagire la tragedia, che ovviamente ha fatto interrompere immediatamente la competizione.