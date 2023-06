Tragedia durante la finale, allenatore vuol cedere la Champions agli avversari: si scatena il karma La finale della Champions League 2022/2023 di pallamano è stata contraddistinta da un tragico fuori programma che ha scioccato tutti, dalle persone presenti sugli spalti alle due squadre e in particolare uno degli allenatori.

A cura di Marco Beltrami

Un'intera stagione vissuta con l'obiettivo di arrivare sul tetto d'Europa e poi improvvisamente tutto passa in secondo piano. La finale della Champions League 2022/2023 di pallamano è stata contraddistinta da un tremendo fuori programma che ha scioccato tutti, dalle persone presenti sugli spalti alle due squadre. La reazione più curiosa, sorprendente e da applausi è stata quella di uno dei due tecnici.

A giocarsi l'ultimo atto del torneo sono state le squadre del Magdeburgo e del Kielce. L'allenatore della formazione tedesca Bennett Wiegert, professionista molto stimato prima da giocatore e poi da tecnico, è rimasto profondamente colpito da quanto stava accadendo sulle tribune. Un giornalista presente per raccontare la finale ha accusato un malore. Si tratta del polacco Pavel Kotvica che ha ricevuto le cure del caso.

Subito in zona sono stati apposti dei teloni per coprire le azioni dei sanitari e il povero cronista per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare. visto che è deceduto poco più tardi. L'allenatore del Magdeburgo non è riuscito più a pensare alla gara e con gli avversari in vantaggio ha deciso di prendere una posizione forte: si è recato dall'allenatore rivale Talant Dushebaev chiedendogli di interrompere la partita, sul risultato precedente alla sospensione. Così facendo il Kielce avrebbe vinto la Champions.

"Sono andato da Talant e ho detto: ‘Finiamo il gioco. Queste cose sono più importanti dello sport. Accettiamo il risultato e voi siete i vincitori della Champions League. Hanno rifiutato", ha detto Wiegert. Poi ha proseguito: "Adesso è facile dirlo, ma mi attengo al fatto che tutto quello che è successo mostra quanto siano vicine la gioia e la tristezza, così è nella vita. Mi sento male, mi dispiace molto. Le mie condoglianze. I miei pensieri vanno alla famiglia del giornalista deceduto di Kielce. Mi dispiace molto, non so cos'altro dire".

La partita dunque è proseguita e a vincere è stato in rimonta proprio il Magdeburgo, per una Champions ancora più speciale. Insomma il karma sembra avere premiato Wiegert che ha già vinto la Bundesliga con il club, così come l'Europa League e l'IHG Globe.