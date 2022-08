Tortu in finale agli Europei di Atletica di Monaco: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Filippo Tortu cerca una medaglia nella finale dei 200 metri degli Europei di Atletica di Monaco di Baviera in programma venerdì 19 agosto alle ore 21.20. Finale in diretta su Rai 2 e live anche in streaming.

A cura di Alessio Morra

L'Italia vuole continuare a vincere medaglie agli Europei di Atletica di Monaco di Baviera. Dopo l'oro nei 100 metri di Marcell Jacobs stasera tocca a Filippo Tortu, che si è qualificato per la finale dei 200 metri. Il ventiquattrenne spera di conquistare una medaglia. Nelle semifinali è stato uno dei più veloci. La finale è in programma oggi venerdì 19 agosto alle ore 21:20.

Tortu ha la possibilità di conquistare una medaglia e sogna l'oro, ma gli avversari sono competitivi. Filippo scatterà in corsia 6 in mezzo ai britannici Charles Dobson e Nethaneel Mitchell-Blake. Ovviamente tra i favoriti c'è anche l'altro britannico Zharnel Hughes, occhio all'israeliano Blessing Afrifah. In pista per la finale anche il turco Ramil Guliyev, lo spagnolo Pol Retamal e il tedesco Joshua Hartmann.

A che ora corre Filippo Tortu agli Europei di Atletica

Dopo aver superato le semifinali, stasera Filippo Tortu disputerà la finale dei 200 metri piani maschili. Un venerdì 19 agosto che può diventare storico per l'atleta lombardo e per l'Italia, che anche in questi Europei sta vincendo tante medaglie, come un anno fa a Tokyo hanno vinto l'oro Jacobs e Tamberi. Si può dire davvero che l'Italia si è confermata su alti livelli nell'atletica, che è tornato uno sport di prima fascia pure per noi italiani, non a caso la federazione internazionale ha assegnato gli Europei 2024 all'Italia.

Finale 100 metri – ore 21.20

Dove vedere la gara di Jacobs in diretta TV in chiaro e in streaming

La Rai detiene in esclusiva i diritti televisivi dei Campionati Europei di Atletica 2022 che si disputano a Monaco di Baviera. La Rai sta trasmettendo in modo integrale l'evento in parte su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre e in parte su Rai 2. La finale dei 200 metri di Tortu sarà trasmessa su Rai 2. Telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli. In diretta streaming la finale sarà visbile anche su raiplay.it.