Topuria senza freni, attacca Cristiano Ronaldo: “Non sai distinguere la fiducia dall’arroganza” Ilia Topuria non si ferma più, su e giù dall’ottagono. Il campione UFC ispano-georgiano ha umiliato Holloway con un KO al 3° round e poi ha attaccato Cristiano Ronaldo, reo di aver dubitato di lui nel pre match: “Non me lo aspettavo da uno come lui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ilia Topuria si sta godendo il suo momento magico, dopo aver trionfato nel duello contro Max Holloway con cui ha ribadito il record impressionante di 16 vittorie e 0 sconfitte, riaffermando anche il dominio nel recente evento UFC 308, dove ha messo KO il precedente campione americano al terzo round. E di fronte a chi dubitava di lui, l'ispano-georgiano non ha avuto alcuna parola conciliante, anche di fronte alle perplessità di un altro fenomeno sportivo assoluto, Cristiano Ronaldo. Reo di aver avuto perplessità sulla sua vittoria: "Non me l'aspettavo, ma alla fine tutti riflettiamo la nostra realtà sugli altri".

Topuria risponde a Cristiano Ronaldo dopo aver battuto Holloway

Il successo su Holloway ha mostrato ancora una volta al mondo MMA la forza e il dominio di Topuria: un successo per KO dopo tre round, un assolo che rilancia il campione ispano-georgiano ancora imbattuto dopo 16 incontri. Ma non solo sull'ottagono Topuria ha confermato di non temere rivali, perché anche a parole non è stato da meno rivolgendosi a Cristiano Ronaldo. nessun timore reverenziale per il fenomeno portoghese, anzi, un messaggio che va diretto a segno, colpendo forte: "Non mi aspettavo che qualcuno come te non fosse in grado di distinguere tra fiducia e arroganza. Ma alla fine, tutti noi riflettiamo la nostra realtà sugli altri. Ti auguro il meglio per ciò che rimane della tua carriera, e che Dio benedica la tua famiglia," ha dichiarato sul suo account Twitter.

Cosa aveva detto Ronaldo di Topuria, parole non gradite

Ma cosa aveva detto Cristiano Ronaldo per fare andare su tutte le furie Topuria anche di fronte alla gioia di aver vinto su Holloway confermando la propria imbattibilità? Bisogna riavvolgere il nastro di qualche giorno quando l'incontro era sulle prime pagine dei giornali sportivi di tutto il mondo e catalizzava l'attenzione generale. Cristiano Ronaldo era stato tra coloro che avevano dubitato della promessa di Topuria di mettere KO Holloway, in occasione della ‘Battle of the Giants' tra Ngannou e Ferreira, criticando l'atteggiamento spavaldo dello spagnolo. "Parla troppo… Penso che quando ha battuto Volk, Volk non fosse pronto a causa di quel calcio con Islam… Topuria non ha affrontato i migliori. Se batte Max, lo rispetterò. Non è mai stato messo KO Holloway. Ecco perché sarà difficile per Topuria" aveva dichiarato CR7, prontamente smentito sull'ottagono e a parole da Topuria.