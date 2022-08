Tamberi oggi in finale agli Europei di atletica: a che ora gareggia e dove vederlo in TV e streaming Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti in finale di salto in alto agli Europei di Atletica di Monaco di Baviera. Gara in orario alle 20:05, con diretta TV e streaming sulla Rai.

A cura di Marco Beltrami

Gianmarco Tamberi è pronto per la finale del salto in alto agli Europei di Atletica di Monaco di Baviera. Nella gara in programma oggi giovedì 18 agosto alle ore 20:05, e trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai, su Rai 2 e Rai Sport, il campione olimpico proverà a conquistare anche il titolo continentale, proprio come ha fatto Marcel Jacobs che ha vinto i 100 metri.

Le sensazioni di Tamberi sono positive e infatti ieri dopo aver superato la misura di 2.21, che gli ha permesso di conquistare la finale si è mostrato di buon umore, scherzandoci su. Con lui a rappresentare l'Italia nella prova del salto in alto a Monaco ci sarà anche Marco Fassinotti. Gimbo è reduce da un periodo non troppo semplice, contraddistinto dai problemi fisici. Nonostante tutto, e in condizioni difficili, è riuscito a trovare un quarto posto ai Mondiali di Eugene. Ecco tutte le info sull'orario e su dove vedere la finale in diretta TV e streaming.

A che ora gareggia Tamberi oggi in finale di salto in alto: l’orario

È partito il conto alla rovescia per la finale di salto in alto degli Europei di Atletica di Monaco di Baviera con Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti. La gara inizierà alle ore 20:05, con l'ordine degli atleti che sarà stabilito in precedenza. I due azzurri dovranno vedersela con Carmoy (Bel), Ivanov (Bul), Potye (Ger), Amels (Ola), Wagner (Ger), Przybylko (Ger), Protsenko (Ucr), Doroshchuk (Ucr), Micheau (Fra) e Stefela (Cec).

Dove vedere Tamberi agli Europei di atletica in diretta TV e streaming

Dove vedere Tamberi in TV agli Europei di atletica? La finale del salto in alto sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai che detiene i diritti in esclusiva dell'evento. Diretta su Rai 2, e anche su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre con telecronaca affidata a Luca Di Bella e Stefano Tilli. Per quanto riguarda la diretta streaming della finale di Tamberi appuntamento sul sito di Rai Play su dispositivi portatili e computer.