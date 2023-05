Il mondo del surf sotto shock: elimina il beniamino del pubblico, è bersagliato da messaggi di morte E’ accaduto al Surf Ranch Pro uno degli eventi più spettacolari su onde artificiali della California dove partecipano i migliori surfisti al mondo. Dopo che l’australiano Ewing ha eliminato il brasiliano Medina è scoppiato il finimondo: “Ti uccideremo”

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo del surf è rimasto scioccato da cosa è accaduto subito dopo la conclusione di uno degli ultimi appuntamenti più attesi e seguiti, il Surf Ranch Pro un evento spettacolare su onde artificiali dove competono i migliori surfer in circolazione. la gara è stata vinta da Griffin Colapinto, il favorito locale, ma a far parlare tutti è stato ciò che è accaduto all'australiano Ethan Ewing.

L'evento californiano di "wave pool", dove si cavalcano le onde create artificialmente in un contesto unico si è aperto sabato per poi concludersi domenica con le sfide per il titolo che è stato vinto dal favorito Griffin Colapinto, vincendo sul veterano brasiliano Italo Ferreira per la finale maschile. Colapinto, che è anche attualmente leader della classifica della New World Surf League, ha segnato un punteggio totale di 17.77, superiore anche se di poco, ai 17.13 di Ferreira, mentre sono stati esclusi dai giochi altri campioni del calibro di Ethan Ewing e di Gabriel Medina.

Non senza polemiche e contestazione, perché Medina – battuto proprio da Ewing ai quarti di finale, poi a sua volta eliminato – poco dopo la conclusione dell'evento, dai propri account social ha scritto una dura lettera di protesta rivolgendosi alla WSL, la Lega mondiale Surf per un regolamento che lo ha visto penalizzato oltremodo.

"Vi prego di capire l'importanza di questa discussione. Il surf è la mia vita e il mio amore per questo sport è incondizionato" ha così esordito sul proprio account Instagram, seguito da oltre 11 milioni di follower. " Surfo con passione e intendo lasciare un bellissimo ricordo quando mi guarderò indietro un giorno. Tuttavia, la comunità del surf, in particolare quella brasiliana, è rimasta sconvolta dalla mancanza di chiarezza e incoerenza nella definizione dei valori utilizzati ormai da molti anni, e ultimamente è stato ancora più scioccante".

L'argomento cui si riferisce Medina è legato ai parametri che sono stati presi in considerazione per stilare poi il punteggio finale, che – a suo dire – non valorizzano i famosi "tricks", i gesti più pericolosi ma anche i tecnici, acrobatici e spettacolari che hanno fatto il successo di questo sport: "È chiaro che la valutazione dei giudici ora premia il surf molto semplice e questo è molto frustrante e minaccia la crescita di questo sport. I fan e gli sponsor non accetteranno che ciò continui e, per il prossimo futuro, finiranno per ritirarsi. Il WSL ha urgente bisogno di chiarire i suoi criteri" ha concluso Medina "e applicare un giudizio equo per preservare l'evoluzione dello sport."

Uno sfogo più che legittimo per uno dei campionissimi di questa disciplina, per tre volte campione mondiale e indiscusso idolo delle folle brasiliane che impazziscono per il surf. A tal punto, però, di superare anche la linea del lecito e del consentito perché per molti fan di Medina le sue parole sono state rimodellate come fossero una velata accusa al campione australiano Ewing che lo aveva proprio battuto semplicemente riuscendo a cavalcare l'onda più alta della giornata. Nulla di più finto e pretestuoso, ma sul web si è scatenata nel giro di poche ore la follia.

Così, gran parte della furia dei tifosi di Medina si è riversata sul povero Ewing, che è stato subissato di insulti e minacce di morte di ogni tipo. "Un giorno gareggerai qui in Brasile e noi ti ricorderemo. Preparati…" ha scritto un utente, subito seguito da altre minacce molto meno velate: "Io aspetto di vederti, di nuovo qui in Brasile, ti uccideremo. Saquarema sarà il tuo funerale". Il tour mondiale si sposterà proprio a Saquarema, a Rio de Janeiro, alla fine del mese prossimo.