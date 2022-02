Super Bowl 2022 in tv in chiaro: Halftime Show, orari e dove vedere la finale in diretta dall’Italia Il Super Bowl 2022 si disputerà nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio. La sfida tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals inizierà alle 0:30 e sarà possibile vederla in TV in chiaro su Rai 1 e anche in diretta streaming su RaiPlay. C’è tanta attesa per lo show dell’intervallo, il cosiddetto Halftime Show.

A cura di Alessio Morra

Ci siamo, stanotte si disputerà il Super Bowl 2022, il cinquantaseiesimo di sempre. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio infatti si disputerà la finale tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, una sfida inedita tra due squadre che mai finora sono riuscite a vincere il trofeo più ambito del football americano. Il match inizierà alle 0:30 ora italiana e si terrà al Sofi Stadium di Ingelwood in California. La finale del Super Bowl 2022 che chiude la stagione del football americano NFL in Italia si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su Dazn.

Per gli americani questo è un appuntamento imperdibile nonostante il prezzo dei biglietti raddoppiato rispetto allo scorso anno: il biglietto più ‘economico', per un posto nell'ultimo anello, costa circa 1000 dollari, l'importo medio è di 10.237 dollari, con addirittura ticket che arrivano fino a oltre 72 mila dollari per i posti ‘Vip'.

Super Bowl 2022 in chiaro, la diretta tv e streaming in Italia su Rai 1 e Dazn e in replica

La finale del Super Bowl tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals si potrà seguire anche in Italia in diretta TV per la precisione su Rai 1, il collegamento inizierà alle ore 0:15, mentre l'incontro prenderà il via alle 0:30 italiane. Telecronaca di Vezio Orazi e Brock Olivo. La sfida tra Rams e Bengals si potrà seguire anche in diretta streaming anche con RaiPlay e tramite DAZN, che ha altresì comperato i diritti tv della manifestazione.

I Cincinnati Bengals hanno vinto l’AFC.

Halftime show, il programma: chi canta nello spettacolo di metà partita

Atteso quanto o forse anche più del Super Bowl è lo spettacolo dell'intervallo, l'halftime show. Naturalmente gli artisti scelti sono di valore assoluto. Quest'anno si esibiranno Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar. Cantanti che rappresentano la musica rap, R&B e l'hip-hop.

Non sono ancora stati resi noti i brani che verranno cantati nello show che avrà una durata di 14 minuti. Secondo alcune indiscrezioni gli spettatori dovrebbero ascoltare ‘Nuthin' but a ‘G' Thang', un brano iconico di Dre, ma anche ‘Lose Yourself' di Eminem. Mentre Mary J. Blige dovrebbe eseguire ‘Family Affair'. Kendrick Lamar dovrebbe presentare ‘Humble'.

La star della musica country Mickey Guyton canterà ‘The Star-Spangled Banner', che è l'inno nazionale degli Stati Uniti.

La finale del Super Bowl 2022 tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals

Questa è una finale inedita. Los Angeles ha la grande chance di vincere il Super Bowl per la prima volta e può farlo in casa, considerato che la finale si gioca in California a Inglweood. LA ha vinto la NFC, mentre i Bengals hanno vinto l'AFC e stanno vivendo un autentico sogno. E in finale ci arrivano, come si usa dire negli Stati Uniti, da ‘underdog', cioè da sfavoriti. I Los Angeles Rams di fatto esistono dal 2013, ma i Rams esistono da decenni, ma in passato hanno dato vita ad altre franchigie, e come Clevaland Rams vinsero il SuperBowl negli anni '50. I Cincinnati Bengals invece hanno vissuto decenni duri, ma vivranno la loro terza finale dopo quelle del 1982 e del 1989. L' impianto ha una capienza di 70 mila 240 spettatori, capienza che può essere ampliata fino a 100.240.