Straordinaria Marta Pen: corre gli Europei di cross mentre è ancora in cura per un cancro al seno incredibile impresa della marciatrice portoghese Marta Pen. A giugno le è stato diagnosticato un cancro al seno per il quale si è sottoposta a intervento e a un ciclo chemioterapico. Domenica 8 dicembre ha corso agli Europei di cross, arrivando 50a, mentre è ancora sotto cura.

A cura di Alessio Pediglieri

Una vittoria che vale più di mille medaglie e record: Marta Pen l'ha conquistata agli Europei di cross che si sono svolti nel weekend. Anche se la fondista portoghese è arrivata lontanissima dalle prime, solamente 50ª al traguardo, ha conquistato la vittoria più grande, strabiliando tutti: a giugno stava lottando contro il cancro e ora, ancora sotto cura chemioterapica, è ritornata ad una competizione ufficiale di altissimo livello.

La convocazione agli Europei di cross di Marta Pen

Marta Pen è stata convocata ai Campionati Europei di corsa campestre che si sono svolti domenica 8 dicembre ad Antalya, Turchia. È stato il ritorno ufficiale ad un appuntamento ad altissimi livelli da parte dell'atleta protoghese dopo che sei mesi fa le era stato diagnosticato un cancro al seno. Ancora in cura, l'atleta lusitana che vive e si allena negli Stati Uniti, ha risposto positivamente alla chiamata della sua Nazionale arrivando al traguardo con il 50° posto.

Il tumore al seno, l'intervento e le cure

A giugno, solamente sei mesi fa, Marta Pen ha dovuto subire un intervento chirurgico per togliere un tumore al seno e si è dovuta sottoporre ad un infinito ciclo di chemioterapia. Il tumore era stato scoperto solo pochi giorni prima, a maggio, dopo aver individuato un nodulo, ed era stato deciso di operare subito. Un fulmine a ciel sereno, che Pen ha affrontato come sa fare meglio, a viso aperto: "Ho preso subito appuntamento e, in meno di 15 giorni, nonostante possa sembrare molto improbabile che all’età di 30 anni, con risultati perfetti degli esami del sangue e uno stile di vita sano potessi averlo, mi è stato diagnosticato un cancro al seno".

Da lì, l'intervento immediato e le cure chemioterapiche che l'hanno allontanata dalle competizioni. Cure che Pen ha continuato per mesi, fino a poche settimane dalla gara in Turchia per gli Europei dove, quando è stata chiamata, ha risposto immediatamente con un sì, malgrado la forma fisica decisamente insufficiente.

La morte del padre, l'altro dramma di Marta Pen

Marta Pen, portoghese di 31 anni e atleta di tutto rispetto sul fronte internazionale, aveva già avuto un precedente tragico a ridosso di un'altra competizione quando, nel 2014, il padre, mentre la stava guardando gareggiare, morì sugli spalti colpito da un infarto. Proprio a memoria di suo papà decise di voler regalargli la partecipazione alle Olimpiadi riuscendo a qualificarsi sia a Rio nel 2016 che a Tokyo nel 2021.