Sono in due all’arrivo della maratona, ma qualcosa non torna: uno dei due viene abbattuto al suolo Finale movimentato di una mezza maratona che si è svolta in Cina: all’arrivo si sono presentati in due a giocarsi il successo, o almeno questo è quello che sembrava. Uno dei due era un impostore ed è stato placcato al suolo da un addetto dell’organizzazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Finale con colpo di scena in una mezza maratona nella contea di Xunyi, in Cina: le telecamere poste davanti al traguardo mostrano un arrivo in volata tra due atleti, con uno dei due che cerca di rimontare furiosamente proprio negli ultimi metri prima dello striscione d'arrivo. Ma qualcosa non torna: non è come dovrebbe essere. Allora un addetto dell'organizzazione scatta furiosamente e percorre quegli ultimi metri all'incontrario con un solo obiettivo: fermare uno dei due, perché è un impostore. Obiettivo raggiunto: il falso maratoneta viene placcato e abbattuto al suolo, consentendo a quello vero di tagliare il traguardo senza impedimenti ma anche senza festeggiare, evidentemente infastidito o quanto meno confuso da quello che sta accadendo a fianco a lui.

C'è un impostore all'arrivo della mezza maratona: viene placcato prima dello striscione

La mezza maratona si è corsa domenica scorsa nel cuore della Cina, ad un migliaio di chilometri da Pechino. La prova è stata dominata da un atleta kenyano. Quest'ultimo si accingeva a superare la linea dell'arrivo tutto solo, o almeno questo sembrava fino a poco prima dello striscione, quando all'improvviso è spuntata un'altra persona abbigliata come un atleta, che ha provato a piazzare lo sprint per poter avere il suo momento di gloria in diretta televisiva. Sarebbe stata ovviamente una gloria effimera ed avrebbe avuto soltanto l'effetto di rovinare la giornata del legittimo vincitore. Tutto fortunatamente è stato stoppato in tempo dal provvidenziale intervento di qualcuno che ha visto e capito tutto, e dunque si è fiondato a fermare l'invasore.

Successivamente si è scoperto che in realtà quell'uomo vestito di rosso aveva partecipato in precedenza a una corsa di cinque chilometri, un altro ‘mini evento' previsto a margine di quello principale. Non è chiaro perché poi abbia invaso il percorso della mezza maratona poco prima dell'arrivo, l'ipotesi più accreditata è che cercasse solo di comparire in video: arrivare assieme al vincitore gli avrebbe garantito quest'obiettivo. L'esito finale della corsa non è stato comunque influenzato in alcun modo. Il finto maratoneta si è poi scusato: non è dato sapere se questo gli eviterà conseguenze ulteriori per il suo gesto.