Simone Biles spiega perché si è rifatta il seno: “Non è motivo di vergogna, questo conta davvero”

La campionessa di ginnastica artistica Simone Biles si è sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica, di cui uno per l’aumento del seno: “Finché ami te stessa, questo è tutto ciò che conta davvero”.
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

Simone Biles adesso sta bene con sé stessa e vuole mandare un messaggio a tutte le altre persone che esitano – pensando al giudizio degli altri – di fronte a scelte che potrebbero farle stare meglio. La 28enne campionessa americana di ginnastica artistica ha rivelato, in un video pubblicato su TikTok a fine ottobre, di essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica, di cui uno per accrescere il proprio seno. Adesso la plurimedagliata olimpica spiega perché lo ha fatto e che "non è motivo di vergogna".

I tre interventi di chirurgia plastica cui si è sottoposta Simone Biles: seno, borse sotto gli occhi, lobo dell'orecchio

"Sono semplicemente fatta così e sento di aver sempre cercato di essere aperta, onesta e disponibile" racconta a ‘People' la Biles, che oltre all'operazione di mastoplastica additiva è ricorsa anche a una blefaroplastica inferiore (che riduce le borse sotto gli occhi ed elimina la pelle in eccesso dalle palpebre superiori) e a un intervento al lobo dell'orecchio.

Simone scende nel dettaglio delle operazioni in questione: "Ho fatto una blefaroplastica inferiore perché io e la mia famiglia abbiamo quelle che chiamo le ‘borse Biles. Le abbiamo sempre avute, ereditarie, e quindi era un grosso difetto. Ogni volta che andavo a un servizio fotografico, mi chiedevano: ‘Oh, possiamo metterle delle strisce?'. E io pensavo: ‘Oh, tesoro, ieri notte ho avuto 12 ore di sonno, non se ne andranno. Sono solo ereditarie'. Quindi è qualcosa che volevo risolvere".

La Biles spiega poi di essersi sottoposta a un intervento di "chirurgia plastica" all'orecchio "per sistemarlo", perché uno dei suoi orecchini "le era stato strappato" quando era bambina.

Simone Biles agli ESPY Awards di quest’anno
Simone Biles agli ESPY Awards di quest’anno

Quanto all'operazione di aumento del volume del seno, la tre volte medaglia d'oro dei Giochi di Parigi (la sua rivincita dopo i problemi di salute mentale a Tokyo nel 2021), sottolinea che non era perché non le piacesse il suo aspetto precedente: "Ok, ovviamente il seno si nota. Ma a parte questo, si tratta semplicemente di sentirsi bene con se stesse e di volersi bene, sono sempre stata molto esplicita su questo. E non è che non mi piacesse il mio aspetto o come mi sentivo. È solo una cosa che noto ovviamente un po' di più perché vivo in questo corpo, ci sono così abituata".

Il messaggio di Simone: "Non è un motivo di vergogna. Finché ami te stessa, questo è tutto ciò che conta davvero"

"Vedermi vincere medaglie alle Olimpiadi non è qualcosa con cui ci si può identificare – va al cuore della questione la Biles – Ma ciò con cui ci si può identificare è ciò che proviamo verso noi stessi, ciò di cui parliamo, ciò che viviamo e come lo condividiamo apertamente e onestamente. Ed è per questo che ho deciso di condividerlo nel mio video. Penso che dimostri alle ragazze che hanno il diritto di fare le proprie scelte, qualunque esse siano, e questo non è un motivo di vergogna. Finché ami te stessa, questo è tutto ciò che conta davvero".

