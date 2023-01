Si lancia in pista e picchia l’addestratore prima di una corsa di cani: l’aggressione è brutale L’episodio è avvenuto in un cinodromo dove si disputano gare di levrieri, nella zona a sud-est di Londra. Ancora ignari i motivi del gesto, l’assalitore è stato arrestato.

L’assalitore aggredisce alle spalle l’addestratore che porta al guinzaglio i levrieri.

L'assalto è stato violento, la sequenza di colpi inferta brutale. Non è chiaro perché e cosa abbia spinto l'aggressore a scagliarsi contro l'addestratore di levrieri che stava portando i cani ai blocchi di partenza per una corsa. Le immagini che arrivano dalla pista di Crayford Greyhound Track, nella zona sud-est di Londra, raccontano cosa è accaduto in quei momenti di terrore.

La sequenza video-clip registrata da un cameraman presente al cinodromo mostra una persona incappucciata, che supera la staccionata e si dirige a passo svelto verso l'uomo che porta al guinzaglio gli animali. Arriva alle spalle e gli sferra pugni in testa, sulla schiena. Sorpreso, l'addestratore resta sopraffatto e stordito, preda dalla furia del teppista che si avventa ancora su di lui rifilandogli schiaffi e calci. Durante la colluttazione i levrieri, spaventati, si sono ritratti.

L’uomo riceve percosse molto forti e non riesce a difendersi.

L'episodio è durato pochi attimi: "l'allenatore" sta bene pur lamentando acciacchi e dolori per le percosse ricevute mentre l'aggressore è stato individuato e arrestato dalla polizia ma non è stata ancora fornita una versione ufficiale sulle motivazioni di quel gesto.

È noto solo il comunicato attraverso il quale un portavoce della Met Police ha confermato l'episodio: "La polizia è stata avvertita alle 12:36 di mercoledì 25 gennaio per segnalare un'aggressione in un locale commerciale a Stadium Way, Crayford. Un uomo (ma senza che siano stati forniti ulteriori dettagli) è stato arrestato con l'accusa di aver causato danni fisici".

Ignari i motivi del gesto, la polizia ha già arrestato l’aggressore.

Lo stadio, che ospita gare di corse di cani dal 1986, è uno degli venti cinodromi che sono rimasti nel Regno Unito. Propone un calendario di eventi articolati su cinque giorni a settimana ed è di proprietà di Ladbrokes Coral. Una fonte interna alla società ha espresso a The Sun il proprio biasimo: "È stato un incidente profondamente sgradevole e di cui la polizia si sta ora occupando. La nostra prima preoccupazione è il benessere della persona che è stata aggredita con violenza. Per fortuna, sappiamo che è in buone condizioni e attendiamo che la polizia chiuda le indagini".