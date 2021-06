L'ex pugile argentino Sergio Victor Palma è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Interzonale General de Agudos, a Mar del Plata, dopo aver contratto il Covid-19. Il 65enne ex campione del mondo non respira autonomamente ed il suo quadro clinico viene definito molto serio. Palma è affetto da morbo di Parkinson e la sua situazione è resa ancora più complessa dall'ictus sofferto qualche anno fa, che ha compromesso le sue capacità motorie dal lato destro del corpo.

Sergio Victor Palma ha raggiunto la massima gloria sportiva nell'agosto del 1980, quando sconfisse l'americano Leo Randolph per KO a Spokane, negli Stati Uniti, vincendo il titolo mondiale dei supergallo WBA. Quell'anno il pugile ottenne l'Olimpia de Oro, prestigioso riconoscimento che premia il miglior atleta argentino. Insomma, parliamo di uno sportivo popolarissimo in patria, finito in copertina assieme a Diego Armando Maradona.

Palma ha poi difeso il titolo per cinque volte , fino a quando non lo ha perso nel giugno 1982, quando a Miami è stato battuto ai punti dal domenicano Leo Cruz. Il suo record a fine carriera recita 62 incontri disputati, con 52 vittorie (20 per KO), 5 sconfitte e 5 pareggi. Dopo il ritiro nel 1990, si è dedicato all'insegnamento del pugilato ed è stato anche un giornalista sportivo.

Amante della poesia, abile chitarrista, negli ultimi anni Palma si era dedicato alla realizzazione di un manuale di boxe con enfasi sulla tecnica, aspetto che lo ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Adesso il combattimento più duro della sua vita, contro il male che ha devastato il mondo nell'ultimo anno e mezzo.