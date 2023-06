Rugbista sorprende Macron con una richiesta particolare: il presidente resta spiazzato Curioso fuori programma durante la finale della Top 14 di rugby con il gigantesco Atonio che ha sorpreso il presidente della Repubblica Macron con una richiesta particolare.

A cura di Marco Beltrami

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi a pochi centimetri dal presidente della Repubblica. Un'occasione da sfruttare al volo, anche se il contesto non è proprio quello giusto. È quello che ha fatto un celebre rugbista che prima dell'inizio di una importante partita, ha rivolto a Emmanuel Macron una particolarissima richiesta.

Il capo di Stato francese ha presenziato la finale della Top 14 di rugby in patria tra Toulouse e La Rochelle. Prima dell'avvio delle ostilità l'autorità ha salutato uno per uno i giocatori e lo staff delle due finaliste. Una procedura prevista nella cerimonia che ha anticipato l'attesissimo evento. Macron ha dato la mano a tutti i protagonisti scambiando anche sorrisi e frasi di circostanza.

Le cose però hanno preso una piega inaspettata quando si è ritrovato di fronte al gigantesco Uini Atonio. Il giocatore della squadra del Toulouse dopo aver salutato Macron con il sorriso sulle labbra si è avvicinato all'orecchio destro del presidente davanti alle telecamere sussurrando parole che nulla avevano a che fare con la partita e che sono state intercettate grazie alla lettura del labiale inequivocabile: "Ciao Emmanuel, come stai? Stai velocizzando il mio passaporto? Stai velocizzando il mio passaporto, vero?"

Leggi anche Arrestato in aeroporto giocatore dei New England Patriots: aveva armi cariche celate tra i bagagli

Originario della Nuova Zelanda, nato da genitori samoani e selezionato circa 50 volte per la nazionale francese, Atonio non ha ancora il passaporto e vorrebbe velocizzare le procedure che a quanto pare stanno facendo i conti con lungaggini burocratiche. Come ha reagito il capo delle istituzioni transalpino? Un po' di imbarazzo per Macron che ha sorriso al suo interlocutore riportando il discorso sulla partita che si sarebbe disputata di lì a poco: "Speriamo che sia una bella finale". Alla fine a trionfare è stata la squadra di Toulouse, con Atonio che spera almeno che la sua richiesta sia assecondata, sarebbe una consolazione dopo la delusione della sconfitta rimediata in campo