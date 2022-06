Rossella Gregorio si mette al collo l’argento agli Europei di sciabola: nona medaglia per l’Italia Rossella Gregorio si è presa un brillante argento agli Europei di sciabola: nulla ha potuto con l’azera Bashta, che ha vinto meritatamente il titolo continentale.

A cura di Vito Lamorte

Rossella Gregorio ha vinto la medaglia d'argento agli Europei di Antalya. Nulla ha potuto contro l’azera Anna Bashta, che ha vinto con il punteggio di 15-9 ma l’azzurra è sempre stata costretta ad inseguire l’avversaria.È la quarta medaglia europea individuale in carriera per la salernitana dei Carabinieri, dopo l'argento a Tbilisi 2017 e il bronzo a Strasburgo 2014 e a Montreaux 2015.

Ottimo percorso alla manifestazione continentale da parte della Gregorio, che è riuscita a crescere di prestazioni con il passare dei turni e si è arresa solo in finale alla forza della Bashta. Si è chiuso così, con un'altra medaglia per l'Italia, il programma delle prove individuali agli Europei di Scherma.

È la nona medaglia italiana in Turchia dopo le ottime prove del primo giorno di gare firmato da Arianna Errigo, Alice Volpi, dal secondo posto nella sciabola per Luca Curatoli e dal podio tutto azzurro nel fioretto maschile con l’oro di Garozzo, l’argento di Marini e il bronzo di Avola.

L'atleta campana si era fatta strada con negli ultimi due round prima della finale sulle francesi Caroline Queroli e Sara Balzer: ai quarti vittoria on il punteggio di 15-9 mentre in semifinale è stata bravissima a pizzare dieci stoccate consecutive e recuperare da 11-5. Ai trentaduesimi aveva battuto all'ultima stoccata per 15-14 la spagnola Perez Cuenca.

Non ci sono stati altri acuti azzurri nella sciabola. Martina Criscio si è fermata agli ottavi contro la tedesca Larissa Efler per 15-11; Eloisa Passaro ha disputato una buonissima fase a gironi ma si è arresa alla greca Despina Georgiadou (15-6) ai sedicesimi. Allo stesso turno fuori anche Michela Battiston, che ha perso contro l’azera Sabina Karimova per 15-12.

A completare il podio europeo ci sono le medaglie di bronzo per la francese Sara Balzer insieme alla polacca Zuzanna Cieslar.