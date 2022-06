Straordinaria Italia agli Europei di scherma: podio tutto azzurro con Garozzo, Marini e Avola Agli Europei di scherma di Antalya, nel fioretto maschile apoteosi azzurra con l’oro di Garozzo, l’argento di Marini e il bronzo di Avola. Dopo due giornate sono già 8 le medaglie della spedizione italiana.

A cura di Alessio Pediglieri

Una straordinaria impresa compiuta agli Europei di scherma dove il podio si è tinto completamente di azzurro con Daniele Garozzo che si è laureato campione continentale nel fioretto maschile, in una finale tutta azzurra contro Tommaso Marini, conquistando la sua seconda medaglia d'oro della sua carriera (la quinta in totale agli Europei), la prima di questa edizione per gli azzurri impegnati ad Antalya, in Turchia. Un podio completato dal terzo posto di Giorgio Avola, medaglia di bronzo.

Un'apoteosi assoluta per i nostri colori con Garozzo che bissa così il successo ottenuto nel 2017 a Tbilisi e che può diventare il miglior viatico per provare a puntare al titolo più prestigioso, quello mondiale che sarà in palio quest'estate, nel mese di luglio. In finale il siciliano è stato quasi perfetto, sfruttando al meglio tutta la sua esperienza nei confronti del più giovane Tommaso Marini, imponendosi con il punteggio di 15-9.

Per Marini resta la soddisfazione immensa di aver disputato un Europeo da protagonista, mostrando progressi importantissimi per una spedizione italiana che ha poi festeggiato la medaglia di bronzo di Giorgio Avola. E ci poteva essere anche la classica ciliegina sulla torta con un ulteriore incredibile poker tutto italiano se anche l'altro azzurro, Alessio Foconi fosse riuscito a vincere contro Maximilien Chastanet. Purtroppo però i sogni di gloria si sono infranti davanti al transalpino che si è imposto 15-13 al termine di un assalto giocato punto a punto e che ha visto per alcuni istanti la concreta possibilità di vedere Foconi subito dietro al trio azzurro delle meraviglie.

Dopo sole due giornate agli Europei 2022 di scherma l'Italia si è così presa anche la testa del medagliere con prepotenza assoluta. La spedizione azzurra ha vinto la prima medaglia d'oro ma in totale sono già otto gli allori in totale grazie ai 4 argenti e ai tre bronzi. Dietro agli azzurri ci sono la Georgia, la Germania e l'Ucraina con un oro a testa mentre anche la Francia vanta 8 medaglie ma nessuna d'oro.