Rischia l'incidente più assurdo nella storia dello sport: il campione di freccette si colpisce da solo Protagonista è stato il campione tedesco Martin Schindler, numero 22 del ranking mondiale durante l'IK Open 2025 disputato a inizio di marzo. Un episodio più unico che raro: anche l'avversario non è riuscito a trattenersi dal riderci su.

A cura di Alessio Pediglieri

Com'è possibile auto-colpirsi lanciando una freccetta verso il bersaglio posto davanti a sé? Impossibile? No, perché a riuscirci è stato Martin Schindler, campione tedesco di freccette che durante il riscaldamento per il Torneo Open del Regno Unito è stato protagonista di un episodio alquanto particolare se non unico. Rischiando un infortunio che sarebbe passato agli annali della storia come il più assurdo di tutta la storia dello sport, con l'avversario di turno, il gallese Clayton che è scoppiato a ridere.

L'assurdo incidente di Martin Schindler, la freccetta torna indietro

L'incidente è accaduto nel corso del riscaldamento che effettuano i giocatori prima di iniziare la sfida ufficiale nell'uno contro uno. Durante l'UK Open che si è tenuto a inizio marzo, tra una qualificazione e l'altra Martin Schindler ha rischiato grosso quando ha sbagliato il tiro di una freccetta che gli si è poi conficcata vicino alla caviglia. Il tutto ripreso dalla diretta TV che oramai come consueto ha trasformato anche i campionati di freccette in eventi mediatici che attirano il pubblico con numeri sempre più importanti. Il numero 22 del ranking mondiale, in una soggettiva frontale video, effettua un lancio ma colpisce solamente il bordo di uno dei cerchi concentrici del bersaglio e si vede ripiombare addosso la stessa freccetta: solamente con un riflesso dell'ultimo istante evita il peggio, con la punta che gli si conficca sulla parte esterna della scarpa vicinissimo alla caviglia. Stupore tra i presenti, con lo stesso Schindler che ha dovuto rivolgersi al pubblico con ampi gesti per rassicurare che non si era fatto nulla.

Schindler sconfitto da Clayton agli ottavi di finale

"Il rimbalzo più incredibile e violento a cui abbia mai assistito" hanno commentato da studio i telecronisti, rimasti allibiti dall'episodio ai limiti del surreale. Mentre alle spalle di Schindler è scoppiato a ridere anche il suo avversario, il gallese Jonny Clayton, numero 9 del ranking e detentore del Campionato del mondo PDC 2023 in coppia con il connazionale Gerwyn Price. Poco dopo è iniziata la sfida e a venire eliminato è stato proprio Schindler che ha dovuto cedere il passo perdendo 10-4 il proprio ottavo di finale.

UK Open 2025: trionfa il solito Luke Littler

L'UK Open 2025, giocatosi tra l'1 e il 2 marzo è stato vinto dal solito fenomeno delle freccette, Luke Littler che in semifinale ha avuto la meglio proprio di Clayton battendolo 11-6 prima di accedere alla finalissima contro il 41enne connazionale James Wade in una sfida che non ha avuto storia: Littler ha preso subito il largo con un parziale enorme di 9-0 per poi amministrare il vantaggio e vincere il torneo 11-2 e aggiudicandosi il premio da quasi 850 mila euro.