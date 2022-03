“Razor Ramon” Scott Hall è morto a 63 anni dopo tre infarti in un giorno: piange il mondo WWE A seguito di un intervento chirurgico all’anca, l’ex stella del wrestling non è riuscito più a riprendersi. La famiglia ha così deciso di staccare le macchine cui era collegato per respirare.

A cura di Alessio Pediglieri

Scott "Razor Ramon" Hall quando imperversava sui ring della WWE tra gli anni 80 e 90 (foto: fonte Twitter)

Tutti gli appassionati di wrestling non possono non ricordare Scott Hall che a cavallo tra gli anni 80 e 90 impazzava sui ring di mezzo mondo, con il gimmick di Razor Ramon creato ad hoc nel 1992 con cui ha sfidato per anni altri miti del mondo WWE come "Macho Man" Randy Savage, Hulk Hogan e Mr. Perfect, tra epiche Royal Rumble e infinite faide nelle Survivor Series che hanno tenuto incollati appassionati di tutto il mondo. A 63 anni, dopo aver subito tre infarti consecutivi nelle ultime ore, il wrestler americano non ce l'ha fatta: la famiglia ha deciso di staccare le macchine alle quali era collegato per respirare.

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo anche grazie al post del suo amico di sempre, Kevin Nash, che ha comunicato come la famiglia di Hall avesse deciso per la drastica scelta di togliere il supporto vitale alla leggenda del wrestling, una volta che fossero stati in grado di dire addio un'ultima volta a Scott. E, così, lunedì sera Razor Ramon è stato dichiarato ufficialmente morto.

Scott Hall aveva iniziato la sua carriera con la National Wrestling Alliance nel 1984 e ha continuato a farsi un nome con la World Championship Wrestling e la World Wrestling Federation negli anni '90 fino al mitico anno 1992 quando riuscì a diventare uno dei beniamini assoluti del panorama del wrestling mondiale con il personaggio di Ramoz Ramon. Inserito nella WWE Hall of Fame nel 2014, non è mai stato dimenticato dai propri fan anche una volta abbandonati gli incontri.

Membro della "Kliq", un gruppo che comprendeva altri miti come Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash e X-Pac, fondò anche il "New World Order", nel 1996, insieme alle stelle del WWE, Hulk Hogan e il fraterno amico Kevin Nash, che diventò uno dei gruppi di maggior successo, con una reunion storica targata 2015, presentatasi in grande stile all'evento di WrestleMania 31.

Purtroppo, però, ad una carriera di successi e fama ha sempre corrisposto una vita sregolata: Scott Hall è stato da sempre un personaggio più che discusso per il suo stile di vita dubbio, tra droghe ed eccessi. Arrestato a metà anni Ottanta per abuso di droghe e alcol, fu implicato per un omicidio dopo una lite in un parcheggio dove sparò e uccise, a suo dire solo per legittima difesa, un uomo. Anche quando decise di salutare il mondo del WWE, ‘Razor Ramon' non ha mai cambiato vita: venne di nuovo arrestato qualche anno fa per droghe e ubriachezza molesta.

La morte è avvenuta però a seguito di un mal riuscito intervento chirurgico all'anca, dal quale Hall non si è mai più realmente ripreso. Un problema di cui soffriva da tempo, a seguito delle tante botte accusate durante la sua carriera di wrestler e che si era ripresentata dopo una caduta accidentale a inizio marzo: in seguito all'intervento, un coagulo di sangue gli ha provocato tre infarti in poche ore, conducendolo in condizioni disperate. Dal 13 marzo era tenuto in vita artificialmente e il giorno successivo l'amico e collega Kevin Nash tramite un messaggio pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato che la famiglia si stava preparando a staccare la spina. Poche ore dopo la WWE ha annunciato il decesso di Ramoz Ramon, a soli 63 anni.