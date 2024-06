video suggerito

Ragazzino di 12 anni vince una gara di trail running battendo gli adulti: non gli stavano dietro Un ragazzino di 12 anni ha vinto una gara di cinque chilometri in mezzo ai boschi, battendo un atleta dell’Ironman e altri 200 corridori di tutte le età. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Un bambino con la passione della corsa, che a 12 anni è già in grado di battere adulti navigati. È quello che è successo in una corsa di trail running in Canada, dove Olivier Bélanger ha battuto 200 corridori di tutte le età, compresi avversari con molti anni di esperienza.

Chi è il ragazzo prodigio della corsa

Olivier Bélanger ha scoperto la passione della corsa soltanto un anno fa, e da allora ha iniziato a partecipare a diverse gare, confrontandosi anche con gli adulti. Nella 5 km del Trail La Clinique Du Coureur, organizzata a Lac-Beauport nel Quebec, in Canada, questo ragazzino è riuscito ad arrivare al traguardo in 24 minuti e 37 secondi. Ha battuto tutti e 200 gli atleti in gara. "Parto sempre abbastanza veloce per essere tra i primi. Dopo riesco a mantenere la velocità" ha affermato il giovane atleta. Chi ha assistito alla gara ha raccontato come il piccolo Olivier sia riuscito a correre con disinvoltura, nonostante le insidie del terreno, e a battere allo sprint Pierre-Oliver Ares, atleta che ha completato gare dell'Ironman, la forma più estrema del triathlon. "Facevo fatica a seguirlo e lui mi ha detto tutto d'un tratto di non esitare a sorpassarlo. A 400 metri dalla fine avevo i crampi dalla fatica e lui agli ultimi 100 metri ha accelerato. Non ho rallentato per farlo vincere, semplicemente non ne avevo più" ha raccontato il suo avversario.

Non era la prima gara di questo genere per Olivier, che aveva già ottenuto buoni risultati in altre competizioni. "Sono arrivato secondo al Giro del Lac-Beauport e anche in una gara alla base all'aperto di Sainte-Foy. Sono partito con l’idea in testa che volevo arrivare primo, ma sapevo che non era scontato”. Ora il ragazzino è già pronto per le prossime gare, e domani correrà la 5 chilometri alla Course des Bocages. Olivier corre anche su strada, dove sui cinque chilometri ha un personale inferiore ai 19 minuti. "Ha fatto diverse gare del genere, ma è la prima volta che vince. È impressionante" ha detto il padre Frédéric Bélanger dopo la corsa.