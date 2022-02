Quando gareggia Marcell Jacobs oggi a Berlino: orario e dove vedere la gara in diretta TV Marcell Jacobs dopo i trionfi olimpici torna in gara a Berlino per la prima gara del 2022. L’atleta italiano correrà i 60 metri meeting Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena di Berlino. Prima batteria alle 18:15 e finale alle 19:35. Le info per vedere Jacobs in TV.

A cura di Marco Beltrami

Marcell Jacobs torna in gara a Berlino. L'atleta azzurro dopo la doppia medaglia d'oro nelle ultime Olimpiadi, nei 100 metri e nella 4×100, si ripresenta in pista per la prova dei 60 metri, nella cornice del meeting Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena di Berlino. Jacobs che si è detto "contentissimo di tornare a gareggiare", affronta la prima sfida del 2022 oggi venerdì 4 febbraio, con la prima batteria in programma alle 18:15 e l'eventuale finale alle 19:35. Sarà per lui un mese molto intenso visto che dopo Berlino, sarà l'11 a Lodz in Polonia, il 17 a Lievin in Francia e poi il 26-27 febbraio agli Assoluti indoor di Ancona.

Jacobs a Berlino vuole subito dare un segnale forte anche a tutti i suoi avversari. La speranza è quella di replicare la gara della scorsa stagione che gli ha portato fortuna: in quell'occasione ottenne 6.56 in batteria e 6.55 in finale, con il secondo tempo. La gara odierna si potrà vedere in TV e streaming su RaiSport

Jacobs a Berlino al meeting Istaf Indoor: gli orari

Marcell Jacobs torna finalmente in pista a Berlino. A che ora è in programma la gara dei 60 metri all'Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena? Le batterie inizieranno oggi venerdì 4 febbraio alle ore 18:15, mentre per l'eventuale finale bisognerà aspettare le 19:35. Ci sono tutte le premesse per il classe 1994 per arrivare fino in fondo in terra tedesca.

Dove vedere in diretta TV e streaming la gara di Jacobs a Berlino

Dove vedere la gara di Marcell Jacobs in TV? La sfida d'esordio del 2022 dell'atleta italiano, la prima dopo i trionfi delle Olimpiadi si potrà seguire in TV in chiaro sul canale Raisport (57 o 58 del digitale terrestre). Possibile assistere alla gara anche sulla piattaforma Sky, con il canale RaiSport (227). Per quanto riguarda lo streaming di Jacobs, anche per questo non ci sarà bisogno di abbonamenti: ci si potrà collegare attraverso dispositivi portatili e computer, su RaiSport, attraverso la piattaforma RaiPlay.