Pizzolato straordinario: vince gli Europei di sollevamento pesi e fa anche il record del mondo

A cura di Alessio Morra

Antonino Pizzolato scrive la storia del sollevamento pesi. L'atleta siciliano, che ha vinto il bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha vinto la medaglia d'oro agli Europei. A Tirana Pizzolato ha vinto in una finale tiratissima sul bulgaro Karlos Nasar. L'azzurro ha anche conquistato il record del mondo di slancio e complessivo chiudendo la gara nella nuova categoria olimpica degli 89 chilogrammi con l'oro di strappo con 175 chili, quello di slancio 217 e con l'oro nel complessivo con 392 kg.

Il pesista siciliano è un fenomeno, un grande agonistico e soprattutto è un vincente. Pizzolato per la terza volta ha vinto gli Europei , dopo aver vinto a Batumi nel 2019 e Mosca nel 2021 nella categoria degli -81 kg. Questa volta Antonino Pizzolato si è imposto a Tirana nella nuova categoria olimpica degli -89 kg. Non solo è riuscito a vincere ma ha anche ottenuto la miglior prestazione mondiale di sempre con 392 kg totali.

Pizzolato è entrato bene in gara, ha superato i primi turni, ma ha dovuto piegare la resistenza di Nasar, giovane bulgaro di talento che era il favorito della vigilia, e che deve accontentarsi della medaglia d'argento. Bronzo invece per il georgiano Revaz Davitade. Successo agli Europei condito da due record mondiali. Pizzolato continua a crescere e fa sperare in vista delle Olimpiadi del 2024 di Parigi, dove il classe 1996 vorrà essere protagonista. Dopo essersi messo al collo la medaglia d'oro ha detto: "Sapevo che sarebbe stato necessario lottare e che oggi avrebbe vinto il più testardo e più in gara; oggi lo sono stato. Nasar è un avversario degno, gareggiare con lui è un’emozione perché ognuno tira fuori il meglio dell’altro. Queste medaglie non sono un caso. La cosa importante è avere la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. Andiamoci a prendere tutto quello che è nostro".