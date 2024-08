video suggerito

Paura su Alinghi in America’s Cup: albero maestro spezzato in due, equipaggio rimorchiato a riva Disavventura dell’imbarcazione elvetica Alinghi Red Bull Racing al largo di Barcellona dove si stanno concludendo le prove in vista della America’s Cup: senza alcun preavviso l’albero maestro si è spezzato volando in acqua. E non è la prima volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutta avventura nelle acque di Barcellona per Alinghi Red Bull Racing, l'imbarcazione svizzera che si sta preparando all'America's Cup: durante le ultime prove, si è spezzato l'albero maestro con la barca mandata alla deriva e poi recuperata al largo delle coste spagnole. Momenti di paura per l'equipaggio che però non ha subito conseguenze, mentre aumenta la perplessità sulla tenuta reale di Alinghi che erra stata già disalberata qualche mese prima: "Inspiegabile", il commento di Silvio Arrivabene, general manager del team svizzero.

Alinghi disalberata, scafo alla deriva nelle acque di Barcellona

L'America's Cup 2024 si sta avvicinando sempre più e si stanno effettuando le ultime prove in vista della competizione al largo di Barcellona. Ancora due giorni per tutti gli equipaggi nel testare le imbarcazioni e trovare le soluzioni migliori, poi la sfida che non ammetterà più errori. Ma per Alinghi, la vigilia è stata più che movimentata: martedì, nel penultimo test a disposizione, l‘imbarcazione elvetica ha subito un incidente all'albero maestro: si è spezzato improvvisamente nel bel mezzo dell'allenamento ed è volato in acqua.

Lo scafo, senza albero né possibilità di controllo, è stato poi recuperato da due diverse imbarcazioni di supporto, che hanno assistito anche l'equipaggio fortunatamente risultato illeso dall'incidente. Che è una triste replica di quanto avvenuto già mesi prima: a giugno ancora Alinghi aveva subito un'altra frattura dell'albero maestro ma in quel caso fu a causa delle forti raffiche di vento lungo la costa spagnola.

Incidente di Alinghi, le parole di Arrivabene: "Inspiegabile, non c'era vento"

A seguito dell'incidente in acqua, ha parlato Silvio Arrivabene, general manager del team svizzero: "Oggi c’è stato un guasto all’impianto durante la prima fase di allenamento su BoatOne, ma fortunatamente tutti a bordo sono al sicuro.

Gli eventi accaduti oggi sono stati decisamente sorprendenti quasi inspiegabili in particolare se si considerano le condizioni climatiche visto che c'era solo una brezza di circa 13 nodi, ma all’improvviso l’albero ha ceduto. Non abbiamo registrato alcun segno di sovraccarico: l'albero era stato recentemente acquisito ed era stato utilizzato soltanto per 20 minuti".

America's Cup, quando si gareggia e gli equipaggi presenti

L'avvicinamento alla 37esima edizione della America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo, è terminata. Dopo le ultime giornate di prove, dal 29 agosto nelle acque di Barcellona si inizierà a fare sul serio: nella Louis Vuitton Cup – la Challenge Selections Series – Luna Rossa Prada Pirelli darà battaglia agli svizzeri di Alinghi, Orient Express, INEOS Britannia e NYYC American Magic. In palio il pass disponibile per arrivare alla finalissima dove si sfideranno i detentori in carica di New Zealand.

Le date della Louis Vuitton Cup

29 agosto – 8 settembre: Double Round Robin

14, 15, 16, 18 e 19 settembre: Semifinali

26, 28 e 29 settembre; 1, 2, 4 e 5 ottobre: Finale