“Papà non ho paura, mi vaccino per me e i miei amici”: l’orgoglio di Zaytsev per il piccolo Sasha In un bel post pubblicato sui social la stella dell’Italvolley Ivan Zaytsev ha espresso tutto il proprio orgoglio per il modo in cui il figlio Sasha di 7 anni si è approcciato al vaccino anti-Covid.

A cura di Michele Mazzeo

Anche un papà duro come, per sua stessa ammissione, lo è Ivan Zaytsev non ha potuto fare a meno di rendere pubblico l'orgoglio provato per il modo in cui il figlio più grande, Sasha che di anni ne ha solo 7, ha affrontato la vaccinazione contro il Covid-19 cui si è appena sottoposto.

La star del volley italiano, in un post a cuore aperto pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto rendere pubblico quanto il gesto compiuto dal piccolo Sasha che, a dispetto della giovanissima età, sembra aver compreso appieno la situazione di emergenza in cui ci troviamo e l'importanza della vaccinazione, lo abbia reso orgoglioso:

"Chi mi conosce lo sa, sono un padre imperfetto ma faccio il mio meglio e sto ancora imparando… Oggi però mi sento orgoglioso, perché nonostante i miei tanti ‘no', le mille regole, gli orari e l'educazione che spesso mi fanno passare per un genitore severo, oggi ho capito che sto seminando qualcosa e che un giorno starà a loro raccogliere, cadere, rialzarsi, pensare, riflettere e decidere per sé – ha infatti scritto il 33enne di Spoleto icona dell'Italvolley –.

Leggi anche Deon Lendore muore in un incidente stradale a 29 anni: il velocista era stato bronzo olimpico

È difficile spiegare ad un bambino di sette anni cos'è questo virus, le mille restrizioni che da due anni a questa parte stanno limitando la loro spensieratezza e libertà. Oggi però – ha poi aggiunto lo Zar sempre più orgoglioso per come il figlio abbia recepito i valori che lui e mamma Ashling hanno cercato di trasmettergli – Sasha mi ha detto ‘io questo vaccino lo voglio fare papà, e non perché me lo dici tu e la mamma, lo faccio per me e per i miei amici, per le mie sorelline e tutti quelli che hanno paura, io non ho paura papà'. Avanti così Sasha, un piede davanti all'altro verso la tua strada…".