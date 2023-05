Paola Egonu torna a vestire la maglia dell’Italia: Mazzanti la convoca per Volley Nations League Paola Egonu tona in Nazionale dopo aver espresso la voglia di non vestire più la maglia azzurra anche a causa di attacchi razzisti ricevuti sui social che c’erano stati in occasione dei Mondiali dello scorso autunno: la forte atleta azzurra è stata convocata per per Volleyball Nations League 2023.

Paola Egonu tona in Nazionale. Il commissario tecnico della selezione femminile, Davide Mazzanti, nel corso della presentazione della stagione delle nazionali azzurre a Milano ha comunicato la lista delle 30 atlete che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2023.

L'Italia è detentrice del trofeo e comincerà il suo percorso ad Antalya contro la Thailandia il 30 maggio. Nella seconda settimana sarà impegnata ad Hong Kong (14-18 giugno) e nell’ultima tappa a Bangkok.

La forte atleta tornerà a vestire la maglia azzurra dopo aver espresso la voglia di non vestirla più anche a causa di attacchi razzisti ricevuti sui social che c'erano stati in occasione dei Mondiali dello scorso autunno in Olanda. Lo sfogo e la lacrime della campionessa azzurra dopo la finale per il bronzo fecero il giro del mondo ed ebbero un impatto fortissimo a livello mediatico: Egonu non riuscì a trattenere più il peso di quel razzismo subdolo che viene fuori ogni volta che le cose non andavano per il verso giusto. Una vicenda che ha fatto molto discutere anche in occasione del Festival di Sanremo, quando Paola ha partecipato come conduttrice per una serata sul palco dell'Ariston.

Inutile dire che si scateneranno dibattiti anche in questa occasione ma il ritorno di una delle più forti giocatrici del mondo in Nazionale non può che essere una buona notizia.

Nei giorni scorsi era stati ipotizzato il ritorno in Nazionale in occasione degliEuropei, in programma dal 15 agosto al 3 settembre, ma la chiamata è arrivata prima. Davide Mazzanti ha convocato per la prima volta Ekaterina Antropova mentre ha lasciato a casa Ofelia Malinov.

Pochi giorni fa è arrivata anche la prima vittoria con la maglia del Vakifbank Istanbul per Paola Egonu, che ha inserito nel palmares la Coppa di Turchia: dopo il facile successo nella semifinale contro l’Aydin, le campionesse d’Europa ancora in carica si sono imposte sul Fenerbahce Istanbul.

Le convocazioni di Mazzanti per la Volleyball Nations League 2023

ALZATRICI: Bosio, Gennari, Battistoni, Morello, Orro,

SCHIACCHIATRICI: Sylla, Omoruyi, Villani, Degradi, D'Odorico, Piva, Bosetti, Pietrini.

OPPOSTI: Nwakalor S, Antropova, Malual, Frosini, Egonu.

CENTRALI: Danesi, Lubian, Fahr, Squarcini, Mazzaro, Nwakalor L, Graziani, Chrichella.

LIBERO: Fersino, Parrocchiale, Panetoni, De Gennaro.

