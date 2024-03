Paola Egonu stellare, Milano vince il golden set ed è in finale di Champions League La Vero Volley Milano vince il golden set ed elimina il Fenerbahce nella semifinale della Champions League di pallavolo femminile. Paola Egonu proverà a vincere la quarta Champions della carriera con quattro squadre diverse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Milano si è qualificata per la finale della Champions League femminile. La squadra guidata da Gaspari è riuscita a vincere il golden set della semifinale con il Fenerbahce a Istanbul. Dopo aver vinto per 3-0 la semifinale d'andata, la Vero Volley aveva bisogno di vincere un set per qualificarsi per la finale, ha perso 3-1 e si è imposta per 15-11 nel golden set, una specie di tempo supplementare. Paola Egonu è stata straordinaria. Per Milano è la prima finale di sempre e potrebbe esserci un derby, perché nell'altra semifinale c'è Conegliano.

Una grande prova di Egonu e compagne che si è trovata con la spalle al muro nel secondo set (sotto di un set e 23-17), ma ha rimontato e vinto la seconda partita. Poi altri due set vinte dalla squadra turca. Dopo il 3-1 si è andati al golden set, che la Vero Volley Milano ha conquistato per 15-11. Egonu e Myriam Sylla sugli scudi, così come Alessia Orru e Arina Fedorotseva. Un trionfo vero contro una squadra fortissima in un campo difficile, perché la squadra di Istanbul era sostenuta da un grandissimo pubblico. Il 5 maggio si terrà la finale di Champions. Milano la vivrà contro Conegliano o l'Eczacibasi Istanbul.

Egonu ha messo a segno a 35 punti con il 49% in attacco (un muro e un ace) e si prende la copertina. La fenomenale atleta italiana ora proverà a vincere la Champions League per la quarta volta con la quarta squadra differente. E sarebbe un record straordinario e difficilmente battibile. Paola Egonu ha vinto la Champions nel 2019 con Novara, nel 2021 con Conegliano e pochi mesi fa, cioè nel 2023, con il club turco del VakifBank.

