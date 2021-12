Olimpiadi Parigi 2024, storica cerimonia d’apertura: gli atleti sfileranno lungo la Senna La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 promette di essere spettacolare, maestosa, unica e in un certo modo, anche storica. Gli atleti sfileranno lungo la Senna.

A cura di Fabrizio Rinelli

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 promette di essere spettacolare, maestosa, unica e in un certo modo, anche storica. Le immagini svelate dal Comitato Organizzatore di Parigi 2024 rivelano come, il 26 luglio 2024, per la prima volta nella storia olimpica, si svolgerà una cerimonia di apertura all'esterno di uno stadio. Teatro dello spettacolo d'apertura dei Giochi, saranno le affascinanti rive della Senna, il fiume che attraversa Parigi e che per oltre sei chilometri, tra il ponte di Austerlitz e il ponte di Jena, vedrà sfilare 160 barche che accompagneranno a bordo i 10.500 atleti di circa 200 delegazioni partecipanti ai Giochi, dal 26 luglio all'11 agosto 2024.

Le proiezioni attuali rivelano come saranno almeno 600.000 gli spettatori che potranno assistere a questa cerimonia. La polizia e le prefetture regionali, la delegazione interministeriale ai Giochi Olimpici e Paralimpici, il ministero dell'Interno, il Comune di Parigi e il Comitato organizzatore hanno concordato sulla "fattibilità" del progetto, spiega quest'ultimo. "Continueremo, nelle prossime settimane, a lavorare con le autorità pubbliche per ottimizzare questo indicatore", assicura il COOG in un comunicato. Saranno presenti almeno 80 maxischermi e sulle banchine più basse del fiume, verranno installate le tribune. Una festa totale per gli spettatori che potranno seguire il passaggio delle delegazioni e ammirare tutte le manifestazioni artistiche.

La cerimonia inizierà con la sfilata degli atleti, che potranno quindi assistere e partecipare allo spettacolo, a differenza delle precedenti edizioni. La fiamma olimpica sarà accesa dopo il tramonto al Trocadéro, di fronte alla Torre Eiffel, dove sono attesi 120 capi di Stato e di governo sulle tribune ufficiali. Spettacoli in acqua, sui ponti, in aria, su supporti fissi e mobili. Questo è il programma previsto dagli organizzatori di Parigi 2024. Ologrammi, un'orchestra sinfonica fluttuante, ballerini sui tetti, droni per determinate performance artistiche per una cerimonia d'apertura che promette spettacolo e che già da ora, viste le premesse, è già unica nel suo genere.