Nonna di 88 anni macina chilometri a piedi per veder vincere il nipote: è il più ricco al mondo Scottie Scheffler ha vinto il prestigioso The Players Championship di golf, diventando ancora più ricco. A conquistare la scena è stata sua nonna Mary.

A cura di Marco Beltrami

Scottie Scheffler è l'uomo del momento nel golf. Lo statunitense classe 1996 ha trionfato nel Players Championship, prestigioso torneo che si disputa in patria a Ponte Vedra Beach e che è anche quello più ricco del PGA Tour. Il golfista americano che al momento viene considerato, il vero e proprio Paperone del suo sport ha incassato un assegno superiore ai 4 milioni di euro. A rubare la scena però in occasione dell'evento, è stata sua nonna protagonista di un'impresa altrettanto da applausi che è stata celebrata a livello internazionale. Una vera e propria prova di amore.

Oltre a trionfare al nel The Player arricchendo ulteriormente il suo patrimonio, Scottie si è preso il primo posto nel ranking mondiale. Ha lasciato le briciole agli avversari, chiudendo con 5 colpi di vantaggio su Tyrrell Hatton, seguito a sua volta da Viktor Hovland (l'italiano Molinari ha chiuso 60°). In questo modo ha lasciato un altro segno indelebile nel mondo del golf prendendosi il secondo titolo del 2023, togliendosi la soddisfazione di aver vinto in carriera il The Player e il The Masters. Tutto questo anche grazie al supporto costante dei suoi familiari e in particolare di una di loro.

Durante il torneo, Scottie Scheffler ha potuto contare su una tifosa molto speciale, ovvero sua nonna Mary. La signora 88enne ha trascorso tutti e 4 i giorni della competizione al fianco del nipote, e lo ha fatto aiutandosi anche con un carrellino a causa dei suoi problemi di deambulazione. Nonna Mary è diventata una vera e propria star, per il suo entusiasmo, il costante incoraggiamento al nipote ma anche per la simpatia e il costante sorriso. Il campione di golf dopo la vittoria non ha nascosto l'emozione per quanto fatto dalla sua parente: "Sì, la nonna mi ha seguito in tutte le 72 buche. Abbastanza impressionante, vero? È una vera combattente".

La signora non ha vissuto un periodo facile ma nonostante tutto ha voluto dimostrare tutto il suo sostegno al nipote che è grato per l'amore ricevuto: "Non so quasi cosa dire. Ha avuto un anno difficile quando il nonno è morto e in questo momento mio zio è malato. Sono così felice di essere qui come un'intera famiglia e di sperimentare tutto questo amore insieme". Come festeggiare dunque la vittoria? Tutti insieme ovviamente: "Sì a casa di nonna Mary, vediamo se ha del cibo in casa. So che almeno c'è il caffé".