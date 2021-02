Grandi novità in merito al protocollo anti-Covid delle Olimpiadi di Tokyo: il governo giapponese consentirà l'ingresso nel Paese agli atleti che parteciperanno i Giochi a partire dal prossimo mese e secondo quanto anticipato dal giornale nipponico Nikkei gli sportivi non dovranno effettuare la quarantena obbligatoria di due settimane. Una decisione che sembra aprire uno spiraglio in fondo al tunnel di poca chiarezza che vige intorno alle condizioni del paese asiatico e all'impatto dell'emergenza Coronavirus.

Il Giappone dovrebbe uscire dallo "stato d'emergenza" il 7 marzo 2021 e gli atletici potranno arrivare fin da subito nel paese: i partecipanti alla manifestazione dei cinque cerchi potranno allenarsi tra le loro residenza e le sedi sportive: le loro condizioni, oltre ai loro spostamenti, verranno monitorati tramite una app apposita.

Secondo le stime fatte nei giorni scorsi dai media nipponici tra i partecipanti ai Giochi, staff e media ci si muoveranno 70 mila e le 80 mila persone per questa manifestazione ma non ci sono ancora notizie certe in merito alla possibilità di ospitare spettatori provenienti dall'estero: in merito a questo tema il Comitato olimpico internazionale (CIO) prenderà una decisione soltanto a fine marzo insieme all'organizzazione locale.

Qualche giorno fa è stata ufficializzata la nuova presidente del del comitato organizzatore: è la 56enne Seiko Hashimoto, che finora ministra per lo Sport con delega ai Giochi Olimpici e Paralimpici, una delle due sole donne del governo giapponese. È stata l’atleta giapponese ad aver partecipato a più Olimpiadi (sette): 4 come pattinatrice e 3 come ciclista, con una medaglia di bronzo vinta ad Albertville 1992 nei 1500 metri di pattinaggio velocità. Hashimoto ha preso il posto di dell’83enne Yoshiro Mori, costretto a dimettersi dopo le sue dichiarazioni sprezzanti contro le donne.