Morto Killer Khan, uno dei wrestler più”cattivi” di sempre: fatale un malore mentre era al bar

Morto a 76 anni Killer Khan, ovvero Masashi Ozawa, uno dei wrestler più iconici di sempre capace di scontri memorabili contro André The Giant e Hulk Hogan.

A cura di Marco Beltrami

Il passaggio dal 2023 al 2024 è stato amaro per gli amanti del wrestling che hanno detto addio ad un personaggio iconico. È morto a 76 anni, l'ex leggenda del ring Masashi Ozawa, meglio conosciuto con il nome d'arte Killer Khan. Quello che è stato uno dei più grandi lottatori heel (ovvero personaggio che deve risultare un "cattivo" per il pubblico) si è spento a 76 anni in Giappone.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Paese del Sol Levante, la grande gloria del wrestling professionistico ha accusato un malore mentre era all'interno del suo bar. La causa del decesso è stata individuata nella rottura di un'arteria che non gli ha lasciato scampo. La notizia che si è diffusa rapidamente nel panorama della WWE, ha subito scatenato reazioni da parte di appassionati e colleghi a conferma di quanto questo lottatore con il suo personaggio sia stato importante.

Il “gigante della Mongolia” che combatteva con in bella mostra gli elementi principali della cultura del suo Paese, si è reso protagonista di diversi incontri epici. Celebre l’episodio della faida con André The Giant, in cui veniva raccontato che Killer Khan aveva rotto la caviglia al gigantesco nemico. In realtà però l’infortunio si era verificato con una banale caduta dal letto, prima dell’incontro. Nella sua lunga carriera ha combattuto anche contro Hulk Hogan. Khan era attivo in quella che era la World Wrestling Federation, in seguito ribattezzata World Wrestling Entertainment (WWE), e ha concluso la sua attività con 902 vittorie, 1194 sconfitte e 184 pareggi in 2280 partite totali. Il suo anno migliore è stato il 1985, quando ha vinto quasi il 56% delle gare.

Numerosi i titoli all’attivo per Masashi Ozawa che dopo il ritiro dal wrestling, ha iniziato una carriera da imprenditore con la gestione di diversi locali, tra cui ristoranti e bar. Un passaggio per lui anche nel mondo del cinema con le apparizioni nel film 3 Ninjas Kick Back e poi, con un cameo, nella serie televisiva giapponese Lion-Maru G. Lascia tre figli.