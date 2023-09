Mondiali di Rugby oggi in TV, orari e dove vedere le partite: in campo Inghilterra-CIle e Sudafrica-Irlanda Sono ben tre le partite in programma oggi sabato 23 settembre per il Mondiale di Rugby 2023. Si comincia con Georgia-Portogallo alle 14, a seguire Inghilterra-Cile (ore 17:45) e l’attesissima Sudafrica-Irlanda (ore 21).

A cura di Alessio Morra

Si disputano oggi ben tre partite dei Mondiali di Rugby 2023. Tre partite piuttosto importanti. Si gioca in tre slot di orari differenti. In questo sabato 23 settembre si parte con Georgia-Portogallo (Girone C), si proseguirà poi con Inghilterra-Cile (Girone D) e si chiude con la sfida più attesa, quella tra Sudafrica e Irlanda (Girone B), le squadre che occupano le prime due posizioni nel ranking mondiale.

Georgia-Portogallo inizierà alle ore 14 e si potrà seguire in esclusiva su Sky, così come Inghilterra-Cile, che prenderà il via alle ore 17:45. In serata, sia su Sky che in chiaro su RaiSport, la diretta di Sudafrica-Irlanda, che inizierà alle ore 21.

Rugby World Cup 2023, le partite di oggi: gli orari TV

ore 14: Georgia-Portogallo (Girone C), diretta TV su Sky Sport Arena

ore 17:45: Inghilterra-Cile (Girone D), diretta TV su Sky Sport Arena

ore 21: Sudafrica-Irlanda (Girone B), diretta TV su Sky Sport Arena e RaiSport

Dove vedere i Mondiali di rugby in TV e streaming

Si disputano tre partite dei Mondiali di Rugby in questo sabato 23 settembre. Si parte con Georgia-Portogallo alle ore 14, diretta su Sky (canale 204). Streaming possibile con Sky GO e NOW. Pressoché identico il programma TV e streaming per Inghilterra-Cile e Sudafrica-Irlanda. Ma quest'ultimo incontro si potrà seguire anche in chiaro su RaiSport e in streaming con RaiPlay.

Inghilterra-Cile oggi ai Mondiali di rugby: orario e dove vederla

Alle ore 17:45 torna in campo l'Inghilterra che, naturalmente, è una delle squadre favorite. Gli inglesi hanno già sconfitto Argentina e Samoa e si apprestano a sfidare il Cile, che invece ha già perso due incontri ed è praticamente eliminato. L'incontro si disputerà allo Stadio Pierre Mauroy, a Villeneuve-d'Asq, la casa del Lille. Diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e streaming su NOW e Sky Go.

Dove vedere Sudafrica-Irlanda in diretta TV e streaming

L'Irlanda dopo aver vinto il Torneo Sei Nazioni lo scorso inverno detiene il ruolo di squadra favorita per la conquista del titolo Mondiale. I verdi affronteranno stasera allo Stade de France di Parigi il Sudafrica, che è l'altra squadra da battere. Una sfida attesissima che si potrà seguire in tv anche in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Sudafrica-Irlanda sarà live su Sky Sport Arena. Streaming con NOW, Sky Go e RaiPlay.