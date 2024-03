Mondiali di atletica oggi in TV, gli orari degli italiani in gara: programma e dove vederli Da oggi fino al 3 marzo Glasgow ospita i Mondiali di Atletica Indoor. Di seguito tutto il programma e gli orari delle gare degli italiani. Diretta tv, in chiaro e in streaming sui canali della Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I Mondiali di Atletica Indoor si svolgono a Glasgow, in Scozia, dal 1° al 3 marzo 2024. Chi sono gli italiani in gara oggi? Si tratta di Gerevini nel pentathlon (60 ostacoli, salto in alto, getto del peso, salto in lungo, 800 metri), Folorunso (400 metri femminile), Coiro (800 metri femminile), Pernici e Tecuceanu (800 metri maschile), Ali e Ceccarelli (60 metri maschile), Aprile (1500 metri femminile), Fabbri e Weir (getto del peso maschile).

L'intera copertura in diretta tv e in streaming dell'evento sarà in chiaro sui canali della Rai: Rai Sport HD per la sessione mattutina e pomeridiana, Rai 2 per la sessione serale (ma dalle 20.30 alle 21.00 si passerà su Rai Sport HD), su Rai Play la diretta streaming. La telecronaca è affidata alla coppia Luca Di Bella e Stefano Tilli con Elisabetta Caporale che si occuperà alle interviste.

Alla rassegna iridata scozzese l'Italia è arrivata con una pattuglia di 21 convocati (11 uomini, 10 donne) tra cui spiccano nel salto in lungo i nomi di Larissa Iapichino (nella foto) e Mattia Furlani, quest'ultimo reduce dal record mondiale Under 20. Nella velocità femminile le speranze azzurre sono puntate su Zaynab Dosso che il 6 febbraio scorso a Torun (Polonia) ha migliorato il primato italiano nei 60 metri. Mentre nel getto del peso sotto i riflettori c'è Leonardo Fabbri, argento mondiale outdoor in carica nel getto del peso, protagonista di un ottimo 22.37 (record italiano indoor).

Il programma di oggi ai Mondiali indoor di atletica e gli italiani in gara: gli orari

Venerdì 1° marzo – sessione mattutina

11.05 – 60 ostacoli – pentathlon (Gerevini)

11.20 – 400 metri femminile – batterie (Folorunso)

11.55 – salto in alto – pentahlon (Gerevini)

12.40 – 800 metri femminile – batterie (Coiro)

13.22 – 800 metri maschile – batterie (Pernici, Tecuceanu)

14.10 – 60 metri maschile – batterie (Ali, Ceccarelli)

14.20 – getto del peso – pentathlon (Gerevini)

Venerdì 1 marzo – sessione serale

20.05 – 1500 metri femminile – batterie (Aprile)

20.15 – salto in lungo – pentathlon (Gerevini)

20.45 – 60 metri maschile – semifinali (ev. Ali, Ceccarelli)

21.20 – Getto del peso maschile – finale (Fabbri, Weir)

21.50 – 400 metri femminile – semifinali (ev. Folorunso)

22.30 – 800 metri – pentathlon – (Gerevini)

22.45 – 60 metri maschile – finale (ev. Ali, Ceccarelli)

Dove vedere i Mondiali di Atletica in TV e streaming: diretta in chiaro sulla Rai

