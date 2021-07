Mistero alle Olimpiadi, atleta scompare lasciando un biglietto: “Non voglio tornare a casa” Un atleta dell’Uganda non si è presentato ai test Covid in programma nelle scorse ore in Giappone facendo perdere le proprie tracce. Il quasi 21enne Julius Ssekitoleko, sollevatore di pesi, ha lasciato un biglietto nella sua stanza d’albergo in cui prova a spiegare i motivi della sua curiosa decisione.

A quanto pare Julius Ssekitoleko avrebbe lasciato un biglietto, in cui racconta la sua volontà di poter lavorare in Giappone in futuro. Il ragazzo ugandese infatti non vuole restare in Uganda perché a suo dire "la vita è difficile". La sua paura di tornare subito a casa potrebbe essere legata anche ai test anti-Covid, visto che nelle scorse settimane due atleti della rappresentativa dell'Uganda sono risultati positivi appena dopo lo sbarco all'aeroporto di Narita nei pressi di Tokyo. Nel Paese del Sol levante ora sono partite le ricerche di Julius Ssekitoleko che potrebbe rischiare anche di essere squalificato dai Giochi.