Misterioso annuncio del campione di getto del peso Nick Ponzio: “Mi ritiro, sono stato fatto fuori” Annuncio shock del campione italiano di getto del peso Nick Ponzio: il 28enne personaggio iconico dello sport azzurro si ritira da domani. Un lungo e misterioso post su Instagram che allude a “una decisione fuori dal mio controllo” e a non meglio precisati “poteri”, a causa dei quali è stato “buttato fuori dallo sport”.

A cura di Paolo Fiorenza

Nick Ponzio è uno dei volti più riconoscibili dell'atletica leggera italiana, personaggio iconico con i suoi capelli neri e folti come i suoi baffi. La sua simpatia debordante, le trovate davanti alle telecamere lo hanno reso protagonista anche sui social, ma dietro quel corpaccione istrionico c'è un fior di pesista, quarto l'anno scorso ai campionati Europei di Monaco di Baviera e primatista italiano indoor con 21,61 metri.

A 28 anni, come un fulmine a ciel sereno, Ponzio ha annunciato oggi il suo ritiro immediato dallo sport agonistico con un misterioso messaggio su Instagram, che allude a "una decisione fuori dal mio controllo" e a non meglio precisati "poteri", a causa dei quali è stato "buttato fuori dallo sport".

Il 28enne atleta nato a San Diego – il cui bisnonno siciliano gli ha fatto ottenere la cittadinanza italiana nel giugno del 2021, consentendogli di vincere i campionati assoluti per due anni di fila – ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui in maniera enigmatica ha annunciato il proprio ritiro a partire da domani, dopo la sua ultima gara che lo vedrà in pedana al Drake Relays di Des Moines, nello Iowa: "Mi dispiace informare tutti che con il cuore pesante mi ritirerò forzatamente dall'atletica leggera a tempo indeterminato. Domani il Drake Relays sarà molto probabilmente la gara finale della mia carriera. Questa non è una mia decisione, né è quello che voglio fare, ma è fuori del mio controllo".

Ponzio ha preannunciato ulteriori chiarimenti, più che mai necessari visto il tenore oscuro del post: "Farò un video per spiegare tutto nella sua interezza così tutti capiranno molto presto, quando tutto sarà ufficiale. Attualmente sono stato buttato fuori dallo sport e non sono più ritenuto accettabile per competere a livello professionale per il prossimo futuro. Gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili per me in molti modi e lo dimostrano senza dubbio le mie esibizioni e la mia quotidianità. Ho perso molto di quello che una volta mi rendeva completo e soddisfatto ed è stato davvero l'anno più basso della mia vita finora".

Il pesista ha poi alluso a nuove regole imposte agli atleti, che sarebbero state decisive per fargli smettere di competere: "È incredibilmente terribile ciò che i poteri hanno deciso di fare agli atleti con le nuove regole che hanno stabilito di punire gli atleti per reati minori, il tutto chiudendo un occhio su circostanze attenuanti e scuse. Sfortunatamente non importa più quello che voglio o cerco di fare, a loro non importa più. Sembra che preferirebbero veder morire lo sport, bandendo i giovani talenti, piuttosto che vederlo fiorire. Vorrei poter continuare a essere ‘lo showman' per tutti voi e farvi divertire guardando il nostro amato sport con il sorriso sui volti, ma in questo momento chi ha il controllo dice che non può essere così. Grazie a tutti per tutto. Spero che abbiate apprezzato ciò che avevo da offrire, per il poco tempo che mi è stata data l'opportunità di farlo".

Inutile dire che un annuncio shock di questo tipo ha fatto piovere commenti increduli e molti colleghi hanno reso omaggio a Ponzio sotto il suo post. Una vicenda che lascia davvero senza parole e sulla quale a breve se ne saprà di più, anzi se ne deve sapere di più.