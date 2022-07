Meravigliosa Rebecca Tarlazzi: domina ai World Games 2022, oro e record nel pattinaggio a rotelle Rebecca Tarlazzi si è presa la medaglia d’oro mettendo tra sé e la seconda, ben 30 punti. Una prova perfetta con cui da oggi ha conquistato almeno una vittoria in ogni competizione internazionale di pattinaggio.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una volta i World Games 2022 si tingono di azzurro acceso e lo fanno grazie alla straordinaria impresa di una delle regine indiscusse della specialità del pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi. Per la pattinatrice italiana un dominio pressoché assoluto durante lo short nella kermesse americana a Birmingham dove ha letteralmente stracciato tutte le proprie avversarie conquistando il miglior punteggio nella finale che le ha regalato l'oro.

Una vittoria senza ombre che ha permesso alla bolognese classe 1999 a strappare anche un personalissimo record: in carriera, grazie all'ultimo successo odierno ai World Games 2022, ha vinto tutte le competizioni disponibili per il pattinaggio artistico, sfoggiando la propria classe in diverse specialità. Oggi, ha deliziato la giuria con una prova magnifica, ottenendo un punteggio che ha letteralmente surclassato le sue più vicine e accreditate rivali.

L'iberica Andrea Silvia Pascual è arrivata seconda con un punteggio di 163.93 mentre la sua connazionale e compagna di squadra Carla Solè ha conquistato il terzo posto con un poco minore 160.89. E Rebecca? Un primo posto mai messo in discussione che ha strappato consensi, applausi e un punteggio finale da capogiro: 193.66, con ben 30 lunghezze di vantaggio sulla medaglia d'argento. L'altra azzurra in gara, Micol Zangoli ha ottenuto invece la quarta piazza conclusiva, ad un passo dal podio col punteggio di 142.01.

Ritornando alla prestazione impeccabile di Rebecca, l'azzurra non h voluto strafare mantenendo e gestendo il vantaggio con una prova pulita e lineare che le ha permesso, ancora una volta, di allungare in classifica per gli errori delle avversarie, costrette a forzare la loro prova. Una medaglia che l'ha vista ancora una volta autentica regina di specialità e che la consacra sul fronte internazionale a pochi giorni dalla vittoria ottenuta ai campionati italiani e a poche settimane dal prossimo appuntamento, l'Artistic Skating World Cup che la Federazione Internazionale di pattinaggio ha deciso di inaugurare fra un mese.