Melissa Jefferson sfidata da 100 uomini: chi fosse riuscito a batterla avrebbe vinto 100mila dollari

Melissa Jefferson-Wooden ha un personale freschissimo sui 100 metri di 10"61, un tempo che un buon atleta dilettante – o semplicemente un ragazzo particolarmente veloce – può sicuramente battere in circostanze particolari. La 24enne statunitense, che agli ultimi Mondiali di atletica leggera a Tokyo ha fatto saltare il banco con un clamoroso tris di ori (100, 200 e 4×100), è stata sfidata in una gara di velocità proprio sui 100 metri da 100 giovanotti selezionati in maniera casuale dal famoso youtuber Mr. Beast, che ha poi pubblicato il video sul suo seguitissimo canale. Questa particolarissima challenge si è svolta su un paio di campi di calcio affiancati e ha messo in palio 100mila dollari per chiunque degli avversari della campionessa fosse stato capace di finirle davanti.

La sfida accettata da Melissa Jefferson: una gara di 100 metri contro 100 ragazzi scelti a caso

Col suo 10"61, realizzato proprio nella finale dei 100 metri a Tokyo, la Jefferson è diventata la quarta donna più veloce della storia. MrBeast ha provato a vedere se in gruppo di 100 giovani uomini scelti a caso ce ne fosse almeno uno che riuscisse ad arrivare al traguardo prima di Melissa. Quest'ultima dal canto suo, quando le è stato chiesto prima del via se fosse sicura di vincere, ha risposto semplicemente: "Sì".

Uno dei concorrenti quasi batte la campionessa di Tokyo: per poco non vince 100mila dollari

In realtà la sfida è stata tiratissima, con uno dei 100 occasionali velocisti che ha rimontato la veemente partenza della Jefferson ed è stato sul punto di affiancarla quasi sulla linea d'arrivo. Sembrava che il concorrente numero 35 avesse dalla sua il vantaggio di chi stava rimontando e invece la campionessa americana, già oro in staffetta alle Olimpiadi di Parigi, è riuscita a mantenere un risicato vantaggio per chiudere davanti a tutti sul filo di lana.

Uno sprint che certamente non cambierà la vita di Melissa e che invece avrebbe fatto tutta la differenza del mondo – in caso di risultato diverso – per il suo giovane avversario, che si sarebbe messo in tasca ben 100mila dollari (87mila euro al cambio). "Numero 35, in realtà non eri poi così lontano", gli ha detto alla fine Mr. Beast, prima di chiedergli se praticasse atletica leggera. "No", ha risposto il giovane, prima che lo youyuber gli suggerisse di provarci. E in effetti il ragazzo deve valere un buon tempo, se adeguatamente allenato.