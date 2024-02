Mayweather pubblica le ricevute dei biglietti comprati per assistere al Super Bowl: la cifra è folle L’ex pugile Floyd Mayweather ha pubblicato le ricevute dei soldi spesi per assistere al Super Bowl 2024 a Las Vegas: una cifra folle quella spesa dalla leggenda della boxe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Da quando si è ritirato dagli sport professionistici, Floyd Mayweather si è dedicato a spendere la fortuna accumulata durante i suoi giorni d'oro come pugile. Il 46enne, si gode i soldi incassati nel corso della sua vincente carriera e non vuole mai mancare agli eventi sportivi più prestigiosi che si disputano negli Stati Uniti assicurandosi i posti d'onore. Lo ha fatto con la finale di Coppa di Lega della MLS disputata dall'Inter Miami di Leo Messi, con i gran premi di Formula 1 di scena sul suolo americano, con la finale NBA e ora toccherà al Super Bowl 2024 che si giocherà a Las Vegas.

Questa volta però non si è accontentato dei posti a sedere migliori, ma per vedere la finalissima della NFL 2024 ha voluto affittare un intero box extra lusso dell'Allegiant Stadium che può ospitare fino a 35 persone spendendo una cifra folle che lui stesso ha rivelato pubblicando anche le ricevute dei pagamenti effettuati. "Non lecco il c*lo e non devo mai elemosinare nulla, soprattutto per avere una suite per il Super Bowl. A volte non mi dispiace accettare inviti, ma una cosa è certa: la persona che paga fa ciò che vuole. Quindi ho i miei posti e le mie suite così posso fare quello che voglio e invitare chi voglio! Ho la fortuna di portare 34 persone a vivere l'esperienza del 1° Super Bowl a Las Vegas!" è stato infatti il messaggio che l'ex pugile ha condiviso sul suo account Instagram, insieme cifra spesa per assicurarsi i posti più esclusivi di quello che negli Stati Uniti è considerato l'evento sportivo dell'anno.

Per assistere al Super Bowl 2024 che domenica 11 febbraio vedrà sfidarsi i San Francisco 49ers e i campioni in carica dei Kansas City Chiefs Floyd Mayweather ha infatti speso in totale oltre un milione di euro (precisamente 1.050.000 euro) corrispondente alla somma di due distinti pagamenti da 789mila euro e 261mila euro come testimoniano le ricevute postate sui suoi social dalla stessa leggenda della boxe. Una cifra folle per chiunque ma non per ‘Money' (questo il suo soprannome) che da oltre dieci anni è tra gli sportivi più ricchi del mondo con un patrimonio che è attualmente stimato intorno agli 1,4 miliardi di dollari (un miliardo e trecento milioni di euro al cambio attuale).