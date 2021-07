Mauro Nespoli d’argento nel tiro con l’arco, oro per il turco Gazoz Mauro Nespoli ha vinto la medaglia d”argento nel tiro con l’arco. L’Italia non conquista il terzo oro alle Olimpiadi di Tokyo, l’azzurro è stato battuto in finale dal giovane turco Mete Gazoz. Per Nespoli è la terza medaglia alle Olimpiadi, le altre le aveva conquistate nelle gare a squadre nel 2008 e nel 2012.

A cura di Alessio Morra

Mauro Nespoli è stato battuto da Mete Gazoz nella finale del tiro con l'arco. Una finale bellissima, emozionante iniziata molto bene per il 33enne di Voghera che ha perso al quinto set. Nespoli ovviamente ha sognato l'oro e ha pensato probabilmente di vincere dopo il bell'inizio e magari sarà anche un po' deluso, ma deve essere felice. Questa è la terza medaglia olimpica della sua splendida carriera.

La finale Nespoli-Gazoz, per l'oro di tiro con l'arco

La finale inizia bene per l'Italia. Il turco Gazoz inizia con un 9, Nespoli centra l'obiettivo: è subito 10. Poi 8 per Gazoz e 10 per Nespoli che con un 9 nell'ultimo tentativo vince il primo set (2-0). Il secondo set inizia con un 9 per parte. L'equilibrio e la tensione sono notevoli, poi arriva il primo 10 del turco che è perfetto, l'arciere di Voghera risponde con un 10. L'ultimo tiro è un 9 per Gazoz e Nespoli che chiudono in parità il secondo set. Il terzo set è di Gazoz che prevale (27-26), partita in perfetta parità, 3-3. L'equilibrio regna, anche il quarto set è al cardiopalma, Gazoz mette pressione, Nespoli ha bisogno di un 10 e lo realizza, sono ancora pari. Inizia male il quinto set. Un 8 mette con le spalle al muro l'italiano che deve cedere perché Gazoz con un doppio 10 conquista a 22 anni la medaglia d'oro. Bravo Gazoz, bravo Nespoli che ottiene l'argento.

Terza medaglia olimpica per Mauro Nespoli

Il medagliere dell'Italia si incrementa grazie all'argento di Nespoli. Sono 23 le medaglie ottenute dall'Italia, che ha come obiettivo 35 medaglie ai Giochi, purtroppo però gli ori sono solo due. Nespoli è un habitué delle medaglie olimpiche, è la terza della sua carriera, le altre le aveva vinte a squadre, a Londra 2012 vinse l'oro, quattro anni prima a Pechino ottenne invece l'argento.