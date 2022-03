Marcell Jacobs oggi ai Mondiali di atletica leggera: a che ora gareggia e dove vederlo in tv Marcell Jacobs oggi gareggerà nei Mondiali di atletica indoor di Belgrado. In serata si terrà la finale dei 60 metri, visibile in diretta TV in chiaro sulla Rai.

A cura di Alessio Morra

I Mondiali di atletica indoor di Belgrado durano appena tre giorni, quella di oggi però è la giornata più attesa di tutte. Perché oggi ai nastri di partenza ci sarà anche Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, che proverà a diventare campione anche nei 60 metri. Jacobs potrà essere in pista ben tre volte nella giornata di oggi.

Quando gareggia Jacobs oggi ai Mondiali di atletica: orari e programma

Marcell Jacobs oggi scenderà in pista a Belgrado e sarà impegnato, si pensa e si spera, durante tutta la giornata. Sono tanti i partecipanti ai Mondiali di atletica indoor e saranno parecchi i velocisti impegnati. Il campione olimpico correrà in mattinata, nel tardo pomeriggio e in serata. La giornata inizierà con le batterie che prenderanno il via alle ore 10:45. Il programma poi continuerà nel pomeriggio e alle ore 18:40 inizierà la prima delle due semifinali. I magnifici otto (quattro per ogni batteria) si qualificheranno per la finale che prenderà il via stasera alle ore 21:20.

Jacobs non sarà l'unico italiano in pista, perché alle gare dei 60 metri partecipa anche Giovanni Galbieri. L'olimpionico, non correrà la 4×100 a cui non è iscritta l'Italia, e a Belgrado difende il titolo vinto lo scorso anno. Perché Jacobs nel 2021 vinse l'oro nell'edizione dei Mondiali indoor tenuta a Torun in Polonia.

Dove vedere le gare di Jacobs oggi in diretta TV e in streaming

I diritti televisivi dei Mondiali Indoor di Atletica di Belgrado sono stati acquistati dalla Rai, che li trasmetterà integralmente su RaiSport, canale 57 del digitale terrestre. Le gare dei Mondiali Indoor si potranno seguire anche in diretta streaming su raiplay.it.