Maratona da record in Messico, in 11mila hanno imbrogliato: usate anche le auto, traditi dai social Curiosa situazione alla maratona di Città del Messico dove è stato riscontrato un numero esagerato di imbroglioni.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono maratone e maratone. Una molto particolare è sicuramente quella di Città del Messico che negli ultimi anni è stata contraddistinta da una situazione particolare. È stato registrato infatti un numero sempre crescente e impressionante di atleti imbroglioni. Nell'edizione 2023 a quanto pare si è andati incontro ad un vero e proprio record.

Basti pensare che a quanto pare il 36% dei partecipanti a questa gara avrebbe di fatto barato. Questo significa in numeri che dei 32.645 corridori che si sono messi in gioco per le strade della città messicana, circa 11mila si sarebbero resi protagonisti di una violazione delle regole. In pratica secondo Marathon Investigation, questi atleti avrebbero sì tagliato il traguardo, ma evitando parte del percorso stabilito.

Come hanno fatto questi partecipanti a barare e ottenere lo status di "finisher"? Molti di loro avrebbero accorciato la distanza da percorrere anche con l'utilizzo dei mezzi pubblici e addirittura delle auto nei punti più distanti del centro storico. A tradirli però è stato il chip di cui erano muniti, che sono stati controllati dopo una serie di numerose denunce sui social: è stato constatato infatti che mancavano alcune registrazioni in diversi punti di controlli situati in zone strategiche.

Ma come mai questi partecipanti hanno comunque deciso di mettersi in gioco pur avendo magari la consapevolezza di non essere in grado di effettuare l'intero percorso? Questa tendenza allarmante è stata attribuita alla crescente ossessione per l’ostentazione sui social media e alla necessità di mostrare i risultati sportivi online. E proprio questo ha tradito i protagonisti che hanno descritto le loro gesta "eccezionali" su Facebook e Twitter sollevando i dubbi degli altri utenti. Tutti sono finiti sulla pagina LosCazaTramposos del Maraton.

Una denuncia di un imbroglione su una delle pagine relative alla Maratona di Messico

Dal 2017, il numero di "Imbroglioni" nell’evento messicano è in costante aumento, raggiungendo quest’anno il suo picco. Sebbene l'organizzazione dell'evento adotti misure per individuare i trasgressori, molti si sono già assicurati la medaglia di "finisher" in mezzo alle polemiche, con i controlli che arrivano sempre in un secondo momento.

L'organizzazione della maratona in un comunicato che verranno prese misure per identificare queste persone che "hanno dimostrato un atteggiamento antisportivo durante la manifestazione e vedranno invalidati i tempi della loro iscrizione"

Di fronte a questo proliferare di situazioni scorrette, gli organizzatori di altre maratone hanno già preso provvedimenti. La Maratona di Valencia, ad esempio, ha inserito nel suo regolamento ufficiale un nuovo punto (15.1), che avvisa delle sanzioni penali. Secondo questa nuova regola, l'Organizzazione si riserva il diritto di intraprendere azioni legali, civili, penali o amministrative contro coloro che violano le condizioni di accesso o commettono irregolarità nel concorso. I trasgressori verranno allontanati ed espulsi dalla manifestazione, ed i loro dati identificativi verranno utilizzati nelle successive azioni legali.