L’uomo più spaventoso al mondo manda messaggi all’Hulk iraniano: spezza un cetriolo a mani nude Sarà una lunga vigilia da qua al 2 aprile, quando a Londra si affronteranno in un match di boxe epocale l’Hulk iraniano e l’uomo più spaventoso al mondo. La tensione tra i due è già altissima.

A cura di Paolo Fiorenza

È guerra di nervi tra Sajjad Gharibi, rivelatosi al mondo come l'Hulk iraniano, e Martyn Ford, conosciuto anche come ‘l'uomo più spaventoso al mondo'. I due si stanno preparando per l'attesissima sfida che li vedrà di fronte il prossimo 2 aprile sul ring di Londra ed i messaggi di sfida dall'uno all'altro non mancano. "È una questione personale" ripetono, dopo essersi punzecchiati per mesi prima dell'annuncio del combattimento. Il 29enne Gharibi è un bodybuilder dalla stazza gigantesca che si allena con metodi primordiali: per lui sarà l'esordio in qualsivoglia tipo di sport agonistico. Ford invece – che ha quasi 10 anni in più – è un lottatore di MMA dal fisico strutturatissimo, coltivato con i criteri più moderni di allenamento e alimentazione.

Insomma, è la classica guerra dei mondi, in cui ognuno dei contendenti vuole dimostrare che la sua filosofia è quella vincente. E mentre l'Hulk iraniano continua a postare foto e video che ne esaltano l'ancestrale brutalità e gli strumenti spartani di cui dispone, sostenendo che "le diverse condizioni non sono importanti" anche se lui ha le peggiori, Martyn Ford si fa beffe di lui e del suo rozzo modo di porsi, sia rispondendogli nei commenti sotto i suoi post, sia pubblicando lui stesso contenuti sul proprio profilo Instagram col chiaro intento di prendere in giro Gharibi. Se peraltro avesse un peso il conto dei followers, avrebbe la meglio l'inglese, che ne conta 3 milioni e 200mila, contro i 653mila dell'iraniano.

Se dunque il selvaggio Hulk di Persia rompe un muro prendendolo a pugni e spacca un'anguria a mani nude, Ford si mette sarcasticamente alla sua altezza, pubblicando un video in cui spezza in due un grosso cetriolo, con tanto di musica di Rocky in sottofondo. A corredo del video, il bodybuilder scrive: "Ho pensato che avrei portato il mio allenamento a un livello superiore e mostrato a questo Hulk che non sto giocando, quindi eccolo qui, lo spettacolo di forza del cetriolo". Il tutto accompagnato da emoji da clown rivolte al suo avversario.

A parte gli scherzi, l'uomo più spaventoso al mondo ci sta dando dentro con gli allenamenti: se per Gharibi si tratta del primo impegno in assoluto come atleta agonista in qualsiasi sport, per Ford è l'esordio nel pugilato. Ecco dunque anche parecchi video di allenamenti specifici, al sacco e con sparring partner: "Tre settimane lavorando solo sul pugilato, quindi è stata sicuramente una rivelazione, e sì, ci sono ancora molti punti deboli, tuttavia voglio mostrare la progressione e voglio ispirare le persone a inseguire i loro sogni, non importa qual è. Nessuno inizia bene, niente è facile, ma con concentrazione, duro lavoro e dedizione, la progressione è garantita". Come dovrebbe essere garantito anche lo spettacolo il prossimo 2 aprile sul ring della O2 Arena di Londra.