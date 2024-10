video suggerito

Luna Rossa vince l’America’s Cup femminile, un trionfo storico: battuta Athena Pathway in finale Luna Rossa vince l’America’s Cup femminile. Un trionfo storico da parte del team italiano, che ha battuto in finale le inglesi di Athena Pathway. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

389 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luna Rossa vince l'America's Cup femminile. Un trionfo storico da parte del team italiano, composto da Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei, che ha battuto in finale le inglesi di Athena Pathway.

Si tratta di un storico titolo nella prima edizione riservata alle donne: il team infine ha dedicato la vittoria a Max Sirena, skipper di tutte le squadre della Luna (senior, junior e femminile).

Le ragazze hanno impressionato fin dall’esordio a Barcellona, con alcune due vittorie nelle prime regate di flotta e il secondo posto nel Girone A. Nei match race delle semifinali è arrivato un altro secondo posto proprio dietro alle britanniche, che è valso loro il diritto di sfidare Athena Pathway nell’ultimo atto della Coppa America femminile.

Luna Rossa vince l'America's Cup femminile, è una vittoria storica

Fase iniziale molto equilibrata, visto che le due imbarcazioni hanno percorso in parallelo i primi metri della regata finale. I due equipaggi hanno avuto qualche difficoltà ma Luna Rossa, ad un certo punto, è passata in avanti alle avversarie di 6 secondi.

La distanza non era enorme e le inglesi non hanno gettato la spugna in nessun momento, cercando di recuperare metro dopo metro nelle ultime fasi. Ma non è bastato. Luna Rossa ha vinto per 8 secondi e a Barcellona è partita la festa italiana.

Con un vento tra 13 e 14 nodi, l’AC40 dell’equipaggio italiano (U25 e donne hanno gareggiato con le imbarcazioni foiling più piccole, utilizzate dagli uomini nelle Preliminary Regatta, senza i famosi cyclor) è stato abile a mantenere il controllo del match race, soffrire quando necessario e poi amministrare il vantaggio nel finale. Una vittoria bellissima.

Luna Rossa porta a casa da Barcellona la doppietta Youth e Women’s America’s Cup: il futuro della vela italiana è in buone mani.