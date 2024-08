video suggerito

Luna Rossa oggi in America's Cup, a che ora e dove vedere le regate con New Zealand e Orient Express in TV Iniziano i Round Robin della Louis Vuitton Cup 2024 di America's Cup e Luna Rossa è subito in acqua per due volte. La prima contro i detentori i carica di New Zealand, poi la sfida ai francesi di Orient Express. Le regate iniziano alle 14:00, la diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi sia in TV sia in streaming è garantita da Mediaset sul Canale 20.

A cura di Alessio Pediglieri

Per sapere quale equipaggio sfiderà New Zealand per l'America's Cup 2024 bisognerà attendere di conoscere il vincitore della finale della Louis Vuitton Cup, la competizione che inizia oggi giovedì 29 agosto e che prevede due Round Robin tra i cinque Team sfidanti. Alla fine delle regate dirette ci sarà una classifica che porterà a due semifinali e alla finale di chi contenderà asl defender kiwi il trofeo più antico di sempre. In acqua oggi per due volte, Luna Rossa, contro New Zealand e Orient Express: diretta integrale anche in chiaro, grazie al Canale 20 di Mediaset.

Dopo le regate preliminari in cui le imbarcazioni si sono testate sul campo di regata al largo delle acque di Barcellona è tempo di Louis Vuitton Cup, che prevede due serratissimi Round Robin che metteranno a durissima prova i vari equipaggi con una serie continua di regate. Ognuna varrà punti per la classifica finale che determinerà la seconda fase che prevede due semifinali (tra le prime 4 classificate) e una finale, al meglio delle tredici regate.

A che ora gareggia Luna Rossa contro New Zealand e Orient Express oggi in America's Cup: orario della regata

Oggi scende di nuovo in acqua per due match races nel Raoud Robin 1, Luna Rossa. Il Team Prada sfiderà al debutto in Louis Vuitton 2024 proprio i defender neozelandesi che partecipano pur non prendendosi punti validi per la classifica. Si inizia alle 14:00 in punto. Poi, si ritornerà in acqua da parte dell'equipaggio italiano per contendere la vittoria ai francesi di Orient Express. Ecco nel dettaglio le 4 regate odierne e gli impegni di Luna Rossa:

14:00 – Orient Express vs Alinghi

a seguire: Luna Rossa vs Team New Zealand

vs Team New Zealand a seguire: INEOS Britannia vs American Magic

a seguire: Orient Express vs Luna Rossa

Dove vedere Luna Rossa-New Zealand in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Una sfida che sa già di rivincita dopo le sconfitte subite nelle regate preliminari da parte del Team Prada che resta tra gli equipaggi favoriti per la vittoria finale. Dopo i KO dei giorni precedenti oggi, Luna Rossa proverà ancora una volta a dare l'assalto ai Kiwi. La sfida sarà visibile in diretta senza costi aggiuntivi in chiaro sia in TV sia in streaming. In TV ci si deve collegare al Canale 20 di Mediaset sul Digitale Terrestre. Per lo streaming bisognerà collegarsi al sito Mediast Infinity. Tutte le regate dell'America's Cup sono trasmesse per i soli suoi abbonati (in TV e in streaming) anche da Sky.