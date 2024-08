Luna Rossa oggi in America’s Cup, a che ora e dove vedere la regata con INEOS Britannia in TV e streaming

video suggerito

Continuano le regate al largo delle acque di Barcellona da parte di Luna Rossa nel round robin di Louis Vuitton Cup, la sfida che deciderà chi contenderà l'America's Cup a New Zealand. Il Team Prada torna in acqua oggi, sabato 24 agosto per sfidare INEOS Britannia. La regata inizia alle 14:00 e sarà trasmessa in chiaro e visibile per tutti sul Canale 20 di Mediaset sia in TV sia in streaming.

Il blackout elettrico contro New Zealand non ha scoraggiato l'equipaggio di Luna Rossa che è riuscita a riscattarsi e imporsi immediatamente nella regata successiva dove ha dominato la sfida contro gli statunitensi di American Magic. Il Team Prada è stato praticamente perfetto sfruttando una magistrale partenza che ha mandato fuori rotta il team a stelle e strisce prendendosi un immediato vantaggio poi gestito per tutti e sei i lati di regata. Al momento, Luna Rosa si trova con 2 punti, insieme ad American Magic e dietro a New Zealand a quota 3, dopo altrettante regate.

America's Cup, a che ora gareggia Luna Rossa oggi contro INEOS Britannia

Luna Rossa non riposa, le regate della Louis Vuitton Cup sono serrate e così si ritorna in acqua anche oggi, sabato 24 agosto per il quarto appuntamento nei match degli sfidanti. A contendere il successo al Team Prada ci sarà l'imbarcazione inglese INEOS Britannia obbligata a battere gli italiani se vorrà restare in scia in classifica. L'appuntamento con la quarta regata di Luna rossa è fissato alle 14:00 in punto, per vedere cosa accadrà lungo i sei lati del percorso.

Ecco nello specifico il programma odierno

INEOS Britannia vs Alinghi

American Magic vs Orient Exprss

Luna Rossa vs INEOS Britannia

Team New Zealand vs Alinghi

Dove vedere Luna Rossa in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

La Louis Vuitton Cup così come tutta l'America's Cup 2024 è possibile gustarsela in diretta e senza costi aggiuntivi grazie a Mediaset. Sia in TV sia in streaming gli appassionati possono vedere tutte le regate di Luna Rossa e delle altre imbarcazioni impegnate sul campo di regata al largo di Barcellona. In TV ci si può collegare sul Digitale Terrestre al Canale 20 mentre per lo streaming in tempo reale si può andare sul sito di Mediaset Infinity o utilizzare l'app dai dispositivi mobili.