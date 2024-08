Luna Rossa impressionante in America’s Cup, dominata American Magic: la partenza è magistrale

video suggerito

Una prova di forza impressionante da parte di Luna Rossa, con l'equipaggio italiano che ha messo subito in difficoltà la rivale di giornata per la regata della Louis Vuitton Cup 2024: partenza magistrale del Team Prada che ha trovato la linea perfetta costringendo gli americani a dover rientrare e ripartire, perdendo metri importanti. Poi, una gestione senza sbavature che ha permesso di trovare il secondo successo, contro American Magic, una delle avversarie più forti in America's Cup, battuta di ben 40″.

La partenza perfetta di Luna Rossa, American Magic costretta oltre la linea di partenza

Una Luna Rossa aggressiva, con James Spithill e Francesco Bruni che hanno amministrato alla perfezione il pre-partenza con una tattica che ha pagato tantissimo e che è alla fine risultata fondamentale per il successo dell'equipaggio italiano. Gli americani sono stati costretti ad andare oltre la linea di partenza, obbligati poi a rientrare sulla boa e a rilanciarsi, mentre Luna Rossa prendeva un vantaggio importante sin da subito. Una manovra da manuale tattico perfetto: Team Prada si prende subito 150 metri di guadagno per poi tenere non appena può la parte destra del teatro di regata che al largo di Barcellona sta pagando enormemente.

Luna Rossa sempre in testa in tutti i lati di poppa e di bolina

Una volta davanti Luna Rossa è riuscita nell'intento iniziale: tenere lontani gli americani costretti a cercare vento dalla parte più debole del campo di regata e che hanno progressivamente pagato con una sconfitta pesantissima, soprattutto mentalmente, vista la supremazia manifesta dell'imbarcazione italiana. Doveva essere infatti una delle regate più difficili ed equilibrate ma non c'è stata storia: in tutti i sei lati Luna Rossa ha mantenuto e a tratti aumentato il proprio vantaggio chiudendo sulla linea di arrivo con 40 secondi su American Magic.

La situazione attuale in America's Cup: New Zealand in testa

Dopo le regate di quest'oggi, la situazione è positiva per Luna Rossa che si porta a quota due punti, con una sola regata persa (a causa del black-out elettrico), agguantando proprio American Magic. New Zealand riesce a salire però a tre punti anche se l'equipaggio neozelandese deve ancora una volta ringraziare la fortuna: dopo aver vinto contro Team Prada per il guasto a bordo, anche l'imbarcazione francese ha alzato bandiera bianca non riuscendo a disputare la regata contro i kiwi.