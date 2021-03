Continua la finale di America's Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand. La sfida che sta facendo sognare gli appassionati italiani, arrivata sul punteggio di 3-3. vedrà altre due regate nella notte tra sabato e domenica. Nel golfo di Hauraki si terranno Gara 7 e Gara 8. La prima prenderà il via alle 4 ora italiana (le 16 in Nuova Zelanda), a seguire la seconda regata.

Dove vedere Luna Rossa oggi, la diretta TV delle regate di stanotte

Gara 7 e Gara 8 si potranno seguire in diretta sia su Rai 2 che su Sky America's Cup, canale 205 del bouquet di Sky. Le regate Luna Rossa-Team New Zealand si potranno vedere in chiaro su Rai 2, che le trasmetterà dalle 4 ora italiana, telecronaca di Giulio Guazzini. E alla stessa ora inizierà anche il collegamento di Sky America's Cup con il commento di Guido Meda. Le gare tra Luna Rossa e Team New Zealand si potranno seguire anche in diretta streaming sia su raiplay.it che tramite l'app di Sky e cioè Sky Go. Ma sarà possibile vedere le regate anche su Now Tv.

Luna Rossa – Team New Zeland in TV, dove vederla in replica: gli orari

Considerato che le regate si disputano dall'altra parte del mondo sono previste delle repliche delle regate 7 e 8 della finale della America's Cup 2021. Sia la Rai che Sky hanno predisposto delle repliche. RaiSport alle 8 del mattino di domenica 14 marzo trasmetterà le repliche. Ci saranno poi ampi servizi nei notiziari e nelle trasmissioni televisive della domenica come 90° Minuto e soprattutto la Domenica Sportiva. Le repliche delle regate andranno in onda su Sky America's Cup alle ore: 6.30, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00.

Il calendario delle prossime regate di Coppa America

Lunedì 15 marzo

Gara 9: ore 4.00

Gara 10: a seguire

Martedì 16 marzo

Eventuale Gara 11: ore 4.00

Eventuale Gara 12: a seguire

Mercoledì 17 marzo

Eventuale Gara 13: ore 4.00

Luna Rossa e Team New Zealand sono sul 3-3. L'equilibrio regna e la finale della 35a edizione della America's Cup è davvero bellissima. Si disputeranno ancora almeno quattro regate, perché chi ne vince sette conquista il trofeo.