Luna Rossa in finale di Prada Cup 2021: 4-0 in semifinale su American Magic, ora sfida a Ineos UK

Luna Rossa si è qualificata per la finale della Prada Cup 2021 battendo con autorità gli statunitensi di American Magic in semifinale con un secco 4-0. La compagine finanziata da Patrizio Bertelli affronterà in finale i britannici di Ineos UK dal 13 al 22 febbraio 2021 e la vincente sfiderà Team New Zealand nella 36a edizione dell’America’s Cup.